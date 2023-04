Ascolti tv martedì 18 aprile: chi ha vinto tra la Champions League e Imma Tataranni I dati auditel delle reti televisive nella serata di martedì 18 aprile 2023. Chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

A cura di Ilaria Costabile

Il palinsesto televisivo delle varie reti offre al pubblico italiano la possibilità di scegliere tra fiction, programmi di approfondimento, show e anche sport. Nella serata di martedì 18 aprile, la partita di Champions League tra Napoli e Milan la fa da padrone, monopolizzando l'attenzione dei telespettatori. Di seguito i dati auditel di tutti i programmi in onda in prime time.

La Champions League è imbattibile e fa volare Canale 5

Il calcio è l'unica cosa che, davvero, riesce a conquistare indistintamente l'attenzione del pubblico, soprattutto quando si tratta di partite che hanno un certo livello, come quelle che si disputano per la Champions League. Nella serata di martedì 18 aprile si è potuto assistere su Canale 5 a quello che in gergo calcistico è chiamato "il ritorno" tra Napoli e Milan. Le due squadre italiane si sono giocate la partecipazione ai prossimi giro di Champions, ma ad avere la meglio sono stati i rossoneri. Il match ha totalizzato ben 8.172.000 spettatori, posizionati davanti alla tv, facendo volare l'ammiraglia Mediaset al 35,9% di share, un picco altissimo, difficile da eguagliare e anche superare. Su Rai1, infatti, la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha totalizzato 2.823.000 spettatori arrivando al 14.2% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai2 Dalla Strada al Palco è stato visto da 944.000 spettatori segnando il 5.3% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha raccolto davanti al piccolo schermo 1.036.000 spettatori segnando il 6.8% di share. Su Rai3 CartaBianca ha totalizzato 756.000 spettatori ottenendo uno share del 4%. Su Rete4 Fuori dal Coro ha registrato 738.000 spettatori arrivando al 4.6% di share. Su La7 diMartedì ha segnato 914.000 spettatori ottenendo uno share del 4.8% di share mentre diMartedì Più ha segnato 325.000 spettatori con uno share del 5.1%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ha guadagnato 221.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Il Professor Cenerentolo è arrivato a 237.000 spettatori con l’1.1%.