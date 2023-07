Ascolti tv lunedì 24 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island e Il giovane Montalbano Chi ha vinto la gara agli ascolti tv tra l’appuntamento con Temptation Island su Canale 5 e le repliche de Il Giovane Montalbano su Rai1. Tutti i dati Auditel della serata di lunedì 24 luglio 2023.

A cura di Gaia Martino

Una nuova ricca e movimentata puntata di Temptation Island, ieri sera, lunedì 24 luglio, ha intrattenuto i telespettatori di Canale 5, curiosi di conoscere l'epilogo delle storie d'amore della nuova edizione. Due nuovi falò di confronto, tra rotture e forti scontri, hanno chiuso il penultimo appuntamento con il reality prima del finale in programma per lunedì 31 luglio. Su Rai Uno è andata in onda una nuova puntata de Il Giovane Montalbano, su Italia 1 invece Le Iene presentano Inside, programma che ha riproposto il caso David Rossi. Ecco tutti i dati auditel della serata.

La sfida tra Temptation Island e Il giovane Montalbano

Tra le fiction prodotte dalla Rai più amate di sempre c'è il filone dedicato al Commissario Montalbano: su Rai Uno ieri sera, Il giovane Montalbano, ha intrattenuto X spettatori pari a uno share del %. Il penultimo appuntamento di Temptation Island lunedì 24 luglio che ha visto due falò di confronto – quello di Francesca e Manuel e Perla e Mirko, entrambi terminati con la rottura – è stato seguito da X spettatori con uno share del %. Dati in – rispetto alla scorsa settimana la cui puntata ha raccolto davanti al video 3.344.000 spettatori pari al 25.9 % di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Rai Due con tre episodi di Che Todd Ci Aiuti ha totalizzato X spettatori pari a uno share del %. Report in onda su Rai Tre – che ha trasmesso la puntata del 29 maggio 2023 – ha intrattenuto X spettatori con uno share del %. Zona Bianca su Rete Quattro è stato seguito da X spettatori pari a uno share del %. Il giocatore – Rounder in onda su La7 ha intrattenuto X spettatori pari a uno share del %. Gomorra – La Serie in onda su Tv 8 ieri sera con li episodi 4×01 e 4×02 ha intrattenuto X spettatori pari a uno share del %. Only Fun – Comico Show sul Nove ha segnato X spettatori pari a uno share del %.