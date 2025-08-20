Ascolti tv martedì 19 agosto: Canale 5 batte Rai1 in prima serata, Gerry Scotti vicino a doppiare Techetechetè

Tutti i dati Auditel di ieri martedì 19 agosto. In prima serata Canale 5 tiene testa a Rai1, ma il vero risultato da tenere in considerazione è quello dell’access, con La Ruota della Fortuna che supera il 27% di share e stacca Techetechetè, poco sopra il 16%.

La prima serata di ieri vede le emittenti Tv ancora in formato estivo sfidarsi per conquistarsi uno spazio nelle calura delle serate agostane. Ad uscire vincitrice è Canale 5, che tiene testa alla concorrenza di Rai1 superando la prima rete del servizio pubblico di tre punti percentuali di share. Risultati in linea con lo scarto di ascolti che ormai separa l'access di Canale 5 con La Ruota della Fortuna da quello di Rai1 con Techetechetè. Ecco di dati degli ascolti Tv di martedì 19 agosto.

La sfida degli ascolti tra Rai 1 Canale 5

Nella serata di ieri, martedì 19 agosto 2025, su Rai1 è andato in onda Amore sul Danubio che ha interessato 928.000 spettatori pari al 9.6% di share. La controproposta di Canale5 era Watson che invece ha conquistato 1.387.000 spettatori con uno share del 12.2%.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 intrattiene 522.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia1 Yoga Radio Estate incolla davanti al video 903.000 spettatori con l’8.7%. Su Rai3 Restiamo Amici segna 581.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Freedom totalizza un a.m. di 605.000 spettatori (5.5%). Su La7 In Onda Prima Serata nei suoi 43 minuti di messa in onda raggiunge 869.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 Vulcano: Los Angeles 1997 ottiene 271.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Prospettive di un Delitto raduna 346.000 spettatori con il 2.7%. Sul 20 Il Settimo Figlio fa sintonizzare 219.000 spettatori (1.6%). Su Rai4 Fire Country è scelto da 174.000 spettatori (1.4%). Su Iris L’Indiana Bianca è seguito da 307.000 spettatori pari al 2.3%. Su RaiMovie John Wick 3 – Parabellum sigla 304.000 spettatori (2.4%). Su RaiPremium Il Giovane Montalbano 2 è la scelta di 545.000 spettatori con il 4.3%.

La Ruota della Fortuna tiene sempre testa a Techetechetè

Considerevole lo scarto che separa ormai La Ruota della Fortuna da Techetechetè. Il programma di Scotti, partito a luglio, è vicino all'impresa di doppiare la concorrenza. Ieri sera ha raccolto 4.046.000 spettatori pari al 27.1%, mentre su Rai1 Techetechetè raduna 2.399.000 spettatori (16.1%).