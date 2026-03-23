Ascolti TV ieri 22 marzo, vince Imma Tataranni (25.3%), Chi vuol essere milionario? non brilla (14.9%): i dati Auditel

Gli ascolti tv di ieri domenica 22 marzo. Su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Imma Tataranni-Sostituro Procuratore che vince con il 25.4% di share, mentre su Canale 5 Chi vuol essere milionario? che conquista il 14.9%. Continua la sfida nell’access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

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Gli ascolti TV di ieri, domenica 22 marzo. Si sfidano in prima serata su Rai1 la fiction Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, arrivata alla sua quinta stagione, la puntata raccoglie il 25.3% di share vincendo la prima serata. Mentre su Canale 5 è tornato l'appuntamento con Chi vuol essere milionario?, lo storico quiz della tv che vede protagonista Gerry Scotti, ma che non sembra appassionare il pubblico registrando uno share del 14.9%. Il conduttore è anche al centro della sfida nell'access prime time tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri sabato 22 marzo.

La sfida tra Imma Taranni su Rai1 e Chi vuol essere milionario? su Canale 5

Nella prima serata di domenica 22 marzo, su Rai1 è andata in onda una nuova puntata della quinta stagione di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, con protagonisti Vanessa Scalera e Rocco Papaleo. La puntata è stata vista da 4.099.000 spettatori, confermando l'incredibile successo della serie. Su Canale 5, invece, un nuovo appuntamento con Chi vuol essere milionario? Il game show tra i più amati di sempre che vede alla conduzione Gerry Scotti, in una doppietta nella serata di domenica. Eppure, non è bastato per interessare il pubblico Mediaset e infatti lo dimostrano anche i risultati con 1.851.000 spettatori.

L'access prime time diviso tra Affari Tuoi e La Ruota della fortuna

Spazio nell'access prime time alla sfida tra Affari Tuoi con Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. I due programmi televisivi occupano, ormai da mesi, la fascia che precede la prima serata, catturando l'attenzione del pubblico e pattinando in termini di ascolti tv, tra picchi di share e numero di spettatori che descrivono perfettamente una dinamica in cui gli spettatori sembrano dividersi in maniera quasi equa. Nella serata di domenica, c'è una netta vittoria di De Martino che conquista 4.919.000 spettatori e il 24.9% di share, mentre Scotti arriva a 4.564.000 spettatori pari al 23.1%.

Le percentuali delle altre reti generaliste

Di seguito, invece, i dati Auditel delle altre reti generaliste. Su Rai2 Martedì e venerdì è stata la scelta di 339.000 spettatori con l'1.8% di share. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside che interessa 916.000 spettatori con l’8.2% di share. Su Rai3, dopo Presadiretta registra 923.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro è stato visto da 572.000 spettatori e il 4.7% di share. Su La7 Don’t Say a Word ha raggiunto 287.000 spettatori e l’1.68 di share. Su Tv8 il Gran Premio di MotoGP segna 807.000 spettatori con il 4.2% di share. Sul Nove, dopo la lunga presentazione (1.201.000 – 6.1%), Che Tempo Che Fa raduna 1.630.000 spettatori con il 9.1% e 728.000 spettatori con il 6.9% nella parte chiamata Il Tavolo.