Ascolti tv giovedì 15 febbraio: chi ha vinto tra Doc- Nelle tue Mani 3 e Terra Amara Gli ascolti tv di giovedì 15 febbraio 2024: chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tra Rai Uno con la quinta puntata di Doc – Nelle tue mani 3 e Canale 5 con la soap opera Terra Amara.

A cura di Elisabetta Murina

La prima serata di giovedì 15 febbraio ha offerto agli spettatori film, serie televisive, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Doc- Nelle tue mani 3, mentre su Canale 5 spazio alla serie turca Terra Amara. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida degli ascolti TV tra Doc- Nelle tue Mani 3 e Terra Amara

Nella serata di giovedì 15 febbraio, su Rai1 è andata in onda la quinta puntata di Doc- Nelle tue Mani 3, la fiction con Luca Argentero nei panni del dottor Fanti. Fanti che, come si è visto negli episodi, non è riuscito ad affrontare la verità: questo l'ha portato per la prima volta ad avvertire l'istinto di allontanarsi dal suo reparto, mentre Giulia è rimasta spiazzata dalla sua decisione. Gli episodi della serie hanno totalizzato 4.877.000 spettatori pari al 25.8% di share. Su Canale 5, invece, la soap turca Terra Amara ha totalizzato 2.917.000 spettatori con uno share del 15.4%, perdendo quindi la sfida agli ascolti tv.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste nella serata di giovedì 15 febbraio. Su Rai 2 è andato in onda Creed – Nato per combattere, visto da 447.000 spettatori pari al 2.4%, mentre su Rai 3 il film Splendida Cornice è stato visto da 744.000 spettatori pari al 4% di share. Su Rete 4 spazio all'informazione con Dritto e rovescio, che ha totalizzato 723.000 spettatori (4.8% di share), mentre su Italia 1 in prima serata la trasmissione Le Iene presentano: Inside è stato visto da 1.069.000 spettatori con uno share del 7.1%. Su La7 invece Piazzapulita con 656.000 spettatori e il 4.4% di share, su Tv8 la gara d’andata degli spareggi di Europa League: Milan-Rennes ha ottenuto 1.423.000 spettatori con il 6.7%.