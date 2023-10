Ascolti tv domenica 8 ottobre: chi ha vinto tra Cuori 2 e Caduta Libera-I migliori Gli ascolti tv di domenica 8 ottobre 2023. L’analisi dei dati Auditel della prima serata ha decretato quale tra i programmi in onda, insieme a fiction e trasmissioni di approfondimento ha vinto la consueta sfida agli ascolti tv.

A cura di Ilaria Costabile

Nella serata di domenica 8 ottobre 2023, il palinsesto tv ha offerto la possibilità ai telespettatori di scegliere tra programmi di intrattenimento, fiction e trasmissioni dedicate all'approfondimento. In seguito alla raccolta dei dati Auditel, ecco quali programmi si sono conquistati un posto sul podio e chi ha vinto la consueta sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Cuori 2, Caduta Libera-I migliori e la ripartenza di Report

Una sfida a colpi di novità quella che si è consumata nella prima serata di domenica, che ha visto il ritorno su Rai1 della fiction Cuori, arrivata alla sua seconda stagione, con Pilar Fogliati, Daniele Pecci e Matteo Martari. Sin dal primo capitolo della serie, c'era stato un ottimo riscontro da parte del pubblico che, infatti, anche con le nuove puntate ha confermato l'interesse per un prodotto capace di intrecciare finzione e realtà, dal momento che il reparto di cardiologia dell'ospedale Le Molinette di Torino è stato uno dei principali centri d'innovazione ed eccellenza in Italia. La seconda puntata è stata vista da 2.876.000 spettatori arrivando al 18% di share che, seppur in calo rispetto alla precedente puntata, si è aggiudicato il primo posto sul podio degli ascolti tv.

Su Canale 5, invece, un ritorno molto atteso quello di Caduta Libera – I migliori, la versione dello show condotto da Gerry Scotti con i concorrenti che si sono distinti in queste edizioni. Lo show ha intrattenuto 1.521.000 spettatori registrando l’11% di share.

Prima puntata domenicale per Report, il programma di inchiesta giornalistica che ha cambiato collocazione e che, alla sua prima puntata, ha raccolto davanti al video 2.061.000 spettatori segnando così l'11,4% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 TG2 Post Speciale è stata la scelta di 566.000 spettatori con il 3.1% di share. Su Italia1 FBI Most Wanted ha guadagnato l'attenzione di 1.004.000 spettatori con il 6.5% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio è stato visto da 709.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 In Onda è stato seguito da 449.000 spettatori con il 2.7%. Su Tv8 – dalle 22.01 alle 23.37 – il Gran Premio di Formula 1 del Qatar in differita è stato scelto da 834.000 spettatori con il 5.5% di share. Sul Nove la replica di Only Fun – Comico Show ha segnato 417.000 spettatori con il 2.6% di share.