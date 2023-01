Ascolti tv, Capodanno 2023 Rai e Mediaset: chi ha vinto la sfida tra Amadeus e Federica Panicucci La sfida agli ascolti tv della notte di Capodanno 2023 è stata vinta da L’anno che verrà condotto da Amadeus con 5.032.000 spettatori pari al 36.9% di share, mentre Federica Panicucci con il suo Capodanno in Musica ha totalizzato 3.001.000 spettatori con uno share del 20.9%.

A cura di Redazione Spettacolo

La sfida agli ascolti tv della notte di Capodanno 2023 è stata vinta da Amadeus su Rai 1, mentre Federica Panicucci ha chiuso con un risultato più che dignitoso l'ultima notte dell'anno su Canale 5. In diretta, il direttore artistico del Festival di Sanremo dal centro storico di Perugia e la conduttrice di Mattino 5 da Genova, si sono battuti a colpi di artisti d'eccezione e hanno proposto una serie di esibizioni dal vivo per tenere compagnia ai milioni di italiani che hanno scelto il Veglione casalingo.

Amadeus ha vinto agli ascolti tv di Capodanno 2023

La sfida agli ascolti tv della notte di Capodanno 2023 è stata vinta da L'anno che verrà condotto da Amadeus con 5.032.000 spettatori pari al 36.9% di share, mentre Federica Panicucci con il suo Capodanno in Musica ha totalizzato 3.001.000 spettatori con uno share del 20.9%. Durante la serata trasmessa dalla rete ammiraglia, spazio anche a una notizia sull'imminente Festival di Sanremo 2o23: Mahmood e Blanco confermati ospiti della prima puntata del 7 febbraio, come da tradizione per gli ultimi vincitori.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Gli ascolti tv sulle altre reti generaliste hanno visto vincere su Rai2 Gli aristogatti con 1.094.000 spettatori (6.8%) sulla proposta di Italia1 con il film Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre che ha totalizzato 818.000 spettatori pari al 5.2%. Su Rai3 Il Meglio del Festival del Circo di Montecarlo 1.286.000 spettatori con l’8.1%, di contro su Rete4 Controcorrente Speciale ha chiuso con una media di 345.000 spettatori (2.2%). Su La7 Sherlock 201.000 spettatori con l’1.4% e su Tv8 La famiglia Addams non ha beneficiato del trend di Mercoledì su Netflix, chiudendo a 311.000 spettatori (2%). Infine sul Nove Robin Hood – La leggenda è stato visto da 168.000 spettatori (1.1%).