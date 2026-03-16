Ascolti tv 15 marzo 2026, Imma Tataranni vince la prima serata: i dati di De Martino e Gerry Scotti

Vince la prima serata di domenica 15 marzo Imma Tataranni con il 23.8% di share. Su Canale 5, invece, è tornato Chi vuol essere milionario? che ha conquistato il 13,6%. Continua, poi, la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

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Il palinsesto della prima serata di domenica 15 marzo ha offerto al pubblico la possibilità di scegliere tra fiction, film, programmi di intrattenimento e di informazione. Su Rai1 è andato in onda il secondo appuntamento con la quinta stagione di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore con Vanessa Scalera che supera i 4 milioni di telespettatori, mentre su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata di Chi vuol essere milionario? che registra il 13,6% di share. Gli spettatori, quindi, hanno fatto una doppietta con Gerry Scotti che, infatti, è al timone anche de La Ruota della Fortuna nell'access prime time, dove continua la sfida con Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi. Vediamo, quindi, i dati Auditel della serata.

Imma Tataranni- Sostituto Procuratore vince su Chi vuol essere milionario

La fiction con protagonisti Vanessa Scalera e da questa stagione Rocco Papaleo è una garanzia per la prima serata di Rai1. Nonostante siano passate cinque stagioni, le avventure della Pm di Matera, dell'ormai ex marito interpretato da Massimiliano Gallo, è diventata un cult del piccolo schermo. L'appuntamento è infatti seguitissimo e conquista senza fatica la prima serata con 4.073.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale 5, invece, Gerry Scotti torna in prima serata con Chi vuol essere milionario? uno dei quiz più amati della tv che, infatti, è tornato a scaldare le serate degli italiani, ma arriva a 1.679.000 spettatori con uno share del 13.6%.

Stefano De Martino vince su Gerry Scotti

Nonostante non si possa più parlare di una sfida come quelle che si sono consumate nei mesi scorsi, il testa a testa tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna continua. Il game show di Rai1 sembra essere tornato ai fasti di un tempo e, infatti, continua a macinare ascolti e infatti arriva a 4.865.000 spettatori con il 24.1% di share. Il competitor di Gerry Scotti, invece, pur avendo subito un calo in termini di numeri e di share, pare non aver poi incassato un grande contraccolpo, dal momento che ha registrato 4.635.000 spettatori pari al 23% di share.

Le percentuali delle altre reti generaliste

I dati Auditel delle altre reti generaliste. Su Rai Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 – Cerimonia di Chiusura registrano 640.000 spettatori con il 3.3% di share. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside interessa 910.000 spettatori con il 7.8% di share. Su Rai3, Presadiretta registra 962.000 spettatori con il 5.3% di share. Su Rete4 Fuori dal Coro è stato visto da 632.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 Il caso Epstein – Il racconto continua segna 398.000 spettatori e il 2.2 di share. Su Tv8 Men in Black: International è stata la scelta di 241.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove, Che Tempo Che Fa raduna 1.454.000 spettatori con l’8.2% e 765.000 spettatori con il 7.9% nel cosiddetto Tavolo.