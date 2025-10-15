Ascolti tv 14 ottobre: chi ha vinto tra Italia-Israele e La Notte nel cuore, i dati de La Ruota della fortuna

Gli ascolti tv di martedì 15 ottobre. Nessuna sfida nell’access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, perché lo show di Rai1 non è andato in onda. In prima serata la partita tra Italia-Israele e la fiction di Canale 5 La Notte nel cuore. Tutti i dati Auditel.

Gli ascolti tv di martedì 15 ottobre. Una serata all'insegna dello sport e delle fiction tv, con la partita Italia-Israele su Rai1 e la fiction La Notte nel cuore di Canale 5. La sfida nell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna stavolta non si è consumata, dal momento che è andata in onda solo il game show targato Mediaset. Vediamo, quindi, i dati Auditel registrati nella serata di martedì.

L'access prime time, ormai, sembra essere più visto della prima serata, fatta eccezione per alcuni appuntamenti televisivi immancabili per gli appassionati, soprattutto per gli sportivi, come di fatto è accaduto nella serata di martedì 14 ottobre. È venuta meno la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, dal momento che il programma condotto da Stefano De Martino non è andato in onda, come di consueto, per lasciare spazio alla partita della nazionale. Il game show di Gerry Scotti, quindi, conquista a macinare grandi ascolti come dimostrano i 5.203.000 spettatori pari al 23.5% di share.

La prima serata, invece, ha visto la partita Italia-Israele occupare Rai1, anche se non sono mancate le polemiche circa il match giocato dagli Azzurri. La partita è stata seguita da 7.666.000 spettatori pari al 36.2% di share, una vittoria schiacciante su tutto il resto della programmazione. Su Canale 5, invece, la fiction La Notte nel cuore che ormai ha conquistato il pubblico Mediaset, macinando ottimi ascolti, ha infatti totalizzato 2.319.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Freeze – Chi Sta Fermo Vince! è stato la scelta di 471.000 spettatori e il 2.9%. Su Italia1 Greenland è stato visto da 783.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Rai3 I figli degli altri ha interessato 639.000 spettatori con il 3.2% di share. Su Rete4 È Sempre Cartabianca registra 621.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 DiMartedì raggiunge 1.342.000 spettatori e l’8.2% di share. Su Tv8 X Factor è visto da 678.000 spettatori e il 4.3% di share. Sul Nove Only Fun – Comico Show segna 347.000 spettatori con il 2% di share.