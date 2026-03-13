Ascolti tv 12 marzo 2026, Don Matteo 15 vince la prima serata: Gerry Scotti supera Stefano De Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli ascolti tv di giovedì 12 marzo. A vincere è stato Don Matteo 15, la fiction di Rai1 con protagonista Raoul Bova che ha conquistato. Su Canale 5 invece la serie turca Forbidden Fruit. In access prime time, la consueta sfida tra Affari tuoi condotto da Stefano De Martino e La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui: quest'ultimo ha vinto con 4.819.000 spettatori pari al 23% . Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri giovedì 12 marzo.

Don Matteo 15 batte Forbidden Fruit

Nella serata di giovedì 12 marzo, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata della fiction Don Matteo 15 con Raoul Bova protagonista. A conquistare la serata, in fatto di ascolti, sono stati proprio i nuovi episodi che hanno raggiunto 3.465.000 spettatori pari al 20.7% di share. Canale 5 con Forbidden Fruit si è fermato invece a 1.987.000 spettatori con uno share del 14.1%.

La Ruota della fortuna vince su Affari Tuoi: 4.819.000 spettatori (23%)

Nell'access prime time in onda i due programmi più seguiti della tv italiana. Su Canale 5, Gerry Scotti e Samira Lui hanno condotto un nuovo appuntamento de La ruota della fortuna, che conquistato 4.819.000 spettatori pari al 23% ed è stato il più visto in questa fascia, battendo Affari Tuoi con Stefano De Martino. La puntata in cui hanno giocato Giulia e il marito è stata vista da 4.806.000 spettatori (22.8%).

Le percentuali delle altre reti generaliste

Vediamo ora i dati delle altre reti generaliste. Su Rai2 Ore 14 Sera ha intrattenuto 672.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia1 Mission: Impossible – Dead Reckoning ha incollato davanti al video 809.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Splendida Cornice ha segnato 1.050.000 spettatori (6%) mentre su Rete4 Dritto e Rovescio ha totalizzato 885.000 spettatori (7.1%). Su La7 Piazzapulita ha raggiunto 982.000 spettatori e il 7.5%. Su Tv8 Europa League – Nottingham Forest-Midtjylland ha ottenuto 387.000 spettatori (2%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 615.000 spettatori con il 3.8%.