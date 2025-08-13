Ascolti tv 12 agosto, chi ha vinto tra Belle e Sebastien e Tramite Amicizia

Gli ascolti tv di martedì 12 agosto, tutti i dati Auditel. Su Rai1 il film Tramite Amicizia è stato visto da 1.333.000 spettatori pari all’11% di share, mentre su Canale 5 la storia di Belle e Sebastien ha raggiunto 1.821.000 spettatori (share del 15%).

Il palinsesto televisivo di martedì 12 agosto 2025 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andato in onda il film di e con Alessandro Siani dal titolo Tramite Amicizia, mentre su Canale 5 spazio al film Belle e Sebastien. Chi ha vinto agli ascolti tv, tutti i dati Auditel di ieri sera.

La sfida tra Rai1 con Tramite Amicizia e Canale 5 con Belle e Sebastien

Nella serata di ieri, martedì 12 agosto, su Rai1 è andato in onda il film Tramite Amicizia, di e con Alessandro Siani e Matilde Gioli. L'attore interpreta il personaggio di Lorenzo che decide di aprire un'agenzia piuttosto insolita e diventare un amico a noleggio. La sua storia è stata vista da 1.333.000 spettatori pari all’11% di share. Su Canale 5 invece spazio alla storia di Belle e Sebastien- L'avventura Continua, il film con protagonista il piccolo Sebastien che durante la seconda guerra mondiale fa amicizia con Belle, cane dei Pirenei che lo difenderà dai nemici. Il film è stato visto da 1.821.000 spettatori con uno share del 15%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generalisre. Su Rai2 la replica di Ma… Diamoci del Tour! In Europa ha intrattenuto 560.000 spettatori pari al 4.3%. Su Italia1 Yoga Radio Estate ha conquistato 923.000 spettatori con il 9.4% di share, mentre su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona – Il Barbiere di Siviglia ha raggiunto 304.000 spettatori (2.6% share). Su Rete4 Delitti ai Caraibi ha totalizzato 653.000 spettatori (5.5%). Su La7 In Onda Prima Serata ha raggiunto 639.000 spettatori e il 5.1%. Su Tv8 Cani sciolti ha ottenuto 453.000 spettatori (3.7%). Sul Nove Ghostbusters – Acchiappafantasmi ha radunato 353.000 spettatori con il 2.9%.