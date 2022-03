Anticipazioni Uomini e Donne: Matteo Ranieri elimina Federica, il consiglio di Maria De Filippi Il tronista non riesce a portare avanti la conoscenza con nessuna delle ragazze in studio e, dopo aver avuto un comportamento ambigui con Federica, Maria gli consiglia di riflettere sul suo percorso.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il percorso di Matteo Ranieri a Uomini e Donne non sta filando liscio. Il tronista, ex fidanzato di Sophie Codegoni, sembra non riuscire a portare avanti la conoscenza con nessuna delle ragazze che lo corteggiano, che sempre più spesso stanno lasciando il programma. È stato il caso di Denise Mingiano, ora tocca a Federica Aversano che, come rivelano le anticipazioni, avrebbe lasciato lo studio in lacrime.

Le lacrime di Federica Aversano

Stando alle anticipazioni, la puntata registrata martedì 1 marzo è stata piuttosto burrascosa per Ranieri, che con le sue parole avrebbe fatto scoppiare in lacrime la corteggiatrice Federica. La ragazza è stata per un periodo assente in studio per motivi di salute e a quanto pare Matteo non solo non ha sentito affatto la sua mancanza, ma ha persino preso la decisione di eliminarla ancor prima del suo rientro al programma. Quando è stata informata Federica ha lasciato lo studio ma, preso dai sensi di colpa, Ranieri l’ha seguita nel dietro le quinte dove è rimasto a lungo.

La reazione di Maria de Filippi

Lo studio ha manifestato un certo stupore per il comportamento del tronista e non ha risparmiato le critiche. L’amico Luca Salatino, anche lui sul trono, ha ammesso di essere perplesso, mentre Gianni Sperti è convinto che Matteo non abbia ancora le idee chiare. Ha preso la parola anche Maria, che gli ha consigliato di riflettere sul suo percorso all’interno del programma, proponendogli infine di provare a sbloccare la situazione facendo scendere per lui altre corteggiatrici. Nel frattempo, Salatino continua la conoscenza con Lilli con la quale è scattato il primo bacio. Mentre sul Trono over le anticipazioni parlano di un romantico massaggio che Gemma avrebbe proposto di fare a Franco facendo entrare un lettino in studio e di una burrascosa conoscenza tra Ida Platano e Alessandro.