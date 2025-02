video suggerito

Anticipazioni Uomini e Donne, Mario Cusitore fuori dal programma: smascherato dopo il bacio con l’ex tronista Mario Cusitore fuori da Uomini e Donne per l’ennesima volta. Le anticipazioni della puntata registrata mercoledì 12 febbraio svelano che in studio è arrivata una segnalazione. L’uomo sarebbe stato sorpreso mentre baciava l’ex tronista Nicole Santinelli. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mario Cusitore ha lasciato Uomini e Donne dopo una segnalazione che lo riguarda. È accaduto nella puntata del programma di Maria De Filippi registrata mercoledì 12 febbraio. L’ex corteggiatore di Ida Platano è stato sorpreso mentre baciava Nicole Santinelli, ex tronista del programma di Canale5.

Anticipazioni Uomini e Donne, Mario Cusitore ha baciato Nicole Santinelli

Mercoledì 12 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. A fornire le anticipazioni è stato Lorenzo Pugnaloni. Mario Cusitore avrebbe lasciato per l’ennesima volta il programma dopo una nuova segnalazione sul suo conto. Secondo i primi dettagli trapelati, Mario sarebbe stato avvistato in una discoteca mentre baciava una donna. La ragazza in questione è un volto noto al pubblico di Uomini e Donne. Si tratta infatti dell’ex tronista Nicole Santinelli, protagonista del programma di Maria de filippi nell’edizione 2022-2023. Scelse Carlo Alberto Mancini, ma la relazione durò pochissimo. In studio sembra che abbiano voluto vederci chiaro. Così avrebbero contattato la diretta interessata chiedendole spiegazioni. Nicole, al telefono, avrebbe confermato di avere baciato Mario Cusitore, sancendo la fine del percorso dell'uomo nel programma Uomini e Donne.

Gianni Sperti si scaglia contro Mario Cusitore

L’ennesima mancanza di rispetto di Mario Cusitore nei confronti della redazione di Uomini e Donne ha fatto scaldare gli animi. Stando alle anticipazioni, infatti, il corteggiatore sarebbe stato duramente attaccato dall’opinionista Gianni Sperti. Alla fine avrebbe lasciato lo studio. Si è conclusa così, per l’ennesima volta, l’esperienza di Mario Cusitore nel programma di Maria De Filippi. Non resta che chiedersi se questo sia il capitolo finale. Nelle prossime puntate di Uomini e Donne scopriremo tutti i dettagli della vicenda.