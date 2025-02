video suggerito

Anticipazioni Uomini e Donne, caos nel trono di Tina Cipollari: la spiazzante decisione di Angelo Perla Le anticipazioni di Uomini e Donne, relative alla puntata registrata mercoledì 19 febbraio, svelano diversi colpi di scena nel programma di Maria De Filippi.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata mercoledì 19 febbraio. Secondo i primi dettagli trapelati grazie a Lorenzo Pugnaloni, ci sarebbe stato un certo fermento nel trono di Tina Cipollari. Inoltre, durante la registrazione ci sarebbe stato un colpo di scena nel triangolo tra Giovanni, Giulia e Francesca. Le anticipazioni del programma di Maria De Filippi.

Anticipazioni Uomini e Donne, cosa è successo nel trono di Tina Cipollari

Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, ci sarebbe stato un po' di fermento nel trono di Tina Cipollari. Sembra, infatti, che il suo corteggiatore Angelo Perla, abbia contattato Morena su Instagram. La dama del Trono Over avrebbe rivelato tutto alla redazione. In studio, l'uomo avrebbe letto una lettera indirizzata all'opinionista e tronista di Uomini e Donne. Maria De Filippi sarebbe intervenuta per precisare: "Ma hai capito che il trono di Tina è un gioco?". Lui avrebbe detto di sì. Incalzato da Gianni Sperti che avrebbe rimarcato l'incoerenza di professarsi interessato a Tina per poi contattare altre donne presenti in studio, alla fine avrebbe deciso di lasciare Uomini e Donne.

Uomini e Donne, la puntata registrata mercoledì 19 febbraio

Vediamo le anticipazioni sugli altri protagonisti di Uomini e Donne. Barbara avrebbe baciato un nuovo cavaliere con cui è uscita. Giulia sarebbe uscita con Giovanni. L'uomo avrebbe mostrato di avere una forte attrazione per lei, ricercando il contatto fisico. Dal canto suo, Giulia avrebbe sostenuto di avere fatto un tentativo a uscire con lui, nonostante non sia il suo prototipo di uomo ideale. Anche Francesca sarebbe sembrata essere interessata a Giovanni. Giulia avrebbe spinto il suo corteggiatore a conoscerla. Sarebbe emerso che domenica scorsa Giovanni sarebbe uscito con Francesca, baciandola, e lunedì sarebbe uscito con Giulia. A questo punto, Giulia avrebbe deciso di chiudere con Giovanni e lui si sarebbe alterato, accusandola di avere un agente e di partecipare al programma solo per ottenere visibilità. Così, anche Giulia avrebbe deciso di fare una confidenza su Giovanni. A suo dire, l'uomo si sarebbe detto disinteressato a Francesca. Anche Francesca, allora, avrebbe deciso di non frequentarlo più. Non resta che attendere la messa in onda della puntata per conoscere tutti i dettagli.