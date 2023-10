Anticipazioni Amici 23, puntata del 22 ottobre: “Un cantante eliminato. Primo bacio tra due allievi” Le anticipazioni del pomeridiano di Amici 23 che andrà in onda domenica 22 ottobre su Canale5: la puntata, registrata oggi, avrebbe visto la prima eliminazione. Le anticipazioni di SuperGuidaTv e AmiciNews.

A cura di Gaia Martino

Nel pomeriggio è stata registrata la nuova puntata del pomeridiano di Amici 23 che andrà in onda su Canale5, dalle 14, domenica 22 ottobre 2023. Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv e AmiciNews un allievo sarebbe stato eliminato. Sono andate in scena le tradizionali sfide di canto, ballo e di improvvisazione: gli allievi si sono esibiti al centro dello studio per convincere giudici e insegnanti nel tentativo di proseguire la corsa verso il Serale. Ecco tutte le anticipazioni: spoiler.

Le anticipazioni del pomeridiano di domenica 22 ottobre

Le anticipazioni fornite da Amici News e SuperGuidaTv rivelano che SpaceHippiez nella puntata registrata oggi e che andrà in onda domenica 22 ottobre, è stato eliminato. Anna Pettinelli lo avrebbe messo in sfida: l'allievo avrebbe perso contro Samu Spina che sarebbe dunque entrato al suo posto nella scuola.

Marisol avrebbe vinto la gara di improvvisazione di ballo: come premio ha ricevuto la possibilità di essere il 17 luglio al Memorial in onore di Carla Fracci. La ballerina, inoltre, avrebbe trovato l'amore nella scuola di Amici: in studio sarebbe stato mostrato un video nel quale bacia Petit. La gara di interpretazione di canto avrebbe visto Stella esultare: il giudice l'ha preferita a Mew e Lil Jolie. Nella sfida di canto Mida sarebbe arrivato ultimo, Mew invece si sarebbe classificato primo. La gara di ballo avrebbe visto Sofia in alto alla classifica, Simone all'ultima posizione.

Gli ospiti di Amici 23 domenica 22 ottobre

Stando alle anticipazioni, la quinta puntata del pomeridiano di Amici 23 vedrà in studio Mr. Rain con Clara: canteranno il loro feat intitolato "Un milione di notti" che uscirà il 20 ottobre. Tra i giudici ci saranno Rkomi – che darà un giudizio alle esibizioni di canto – ed Eleonora Abbagnato che giudicherà la sfida di ballo. Presente anche Fiorella Mannoia, chiamata a valutare la gara interpretazione dei cantanti. Kledi giudicherà la gara di improvvisazione di ballo.