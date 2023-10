Anticipazioni Amici 23, la puntata di domenica 8 ottobre: gli esiti delle sfide e ospiti Il terzo pomeridiano di Amici 23 è stato registrato ieri, giovedì 5 ottobre: gli allievi si sono sfidati nella gara di canto e ballo giudicati dagli ospiti scelti da Maria de Filippi per la puntata. “Ezio resta nella scuola, la Celentano litiga con Virna Toppi”. Tutte le anticipazioni di AmiciNews.

A cura di Gaia Martino

Ieri, giovedì 5 ottobre, è stata registrata la nuova puntata di Amici di Maria de Filippi che andrà in onda domenica 8 ottobre 2023 dalle 14 su Canale5. Le anticipazioni fornite da Amici News rivelano che Annalisa sarà ospite in studio non solo per cantare la sua canzone, Ragazza sola, anche per giudicare gli allievi nella sfida di canto. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti de terzo pomeridiano: spoiler.

Le anticipazioni di Amici 2023: la puntata di domenica 8 ottobre

Nel pomeridiano che andrà in onda domenica 8 ottobre al centro dello studio cantanti e ballerini si esibiranno per convincere e dimostrare agli insegnanti il loro talento. Per la sfida di ballo il giudice sarà Virna Toppi, secondo le anticipazioni fornite da AmiciNews e SuperGuidaTv, per quella di canto invece Annalisa.

A classificarsi al primo posto nelle due classifiche Marisol per il ballo e Lil Jolie per il canto. Si legge che l'esibizione di Nicholas avrebbe fatto litigare la maestra Celentano con il giudice Virna Toppi. Ezio, il giovane allievo che aveva confessato di voler andare via, avrebbe cambiato idea: dopo aver cantato Peaches di Justin Bieber ha spiegato di doversi abituare a convivere con altri ragazzi, "ma è lì per fare musica". A vincere la gara di inediti Petit: il suo inedito, Che fai, verrà prodotto da Takagi e Ketra. Sarah avrebbe inoltre vinto la sfida giudicata da Beppe Vessicchio contro Alice.

Gli ospiti del terzo pomeridiano di Amici

La prima ballerina del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala dal 2018 Virna Toppi, la cantante ed ex allieva Annalisa e il direttore d'Orchestra Beppe Vessicchio sarebbero gli ospiti del terzo pomeridiano di Amici 23. Tutti sarebbero stati in studio durante la registrazione per giudicare le esibizioni degli allievi e dare loro un voto: Annalisa, inoltre, avrebbe cantato la sua canzone, Ragazza sola.