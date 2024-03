Anita Olivieri rivede l’ex Edoardo, in lacrime confessa: “Con Alessio potrei essermi persa o ritrovata” Anita Olivieri ospite di Verissimo ha ascoltato le parole del suo ex Edoardo Sanson in un videomessaggio. “Mi ha tradito, impossibile ricucire il rapporto” ha spiegato lui. L’ex concorrente tra le lacrime ha così replicato: “Non so cosa è successo, con Alessio Falsone potrei essermi persa o ritrovata”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Anita Olivieri ospite di Verissimo ha parlato della sua avventura al Grande Fratello da poco conclusasi. Nel programma ha conosciuto Alessio Falsone e con lui ha intrapreso una relazione, tradendo il fidanzato Edoardo Sanson. Nel programma di Silvia Toffanin oggi, domenica 24 marzo, ha potuto ascoltare il pensiero del suo ormai ex che si è detto dispiaciuto per quanto accaduto: non intende più incontrarla per parlarci, nonostante lei abbia questa volontà. "Devo ancora metabolizzare cosa è successo", il commento della Olivieri in lacrime.

Le parole di Anita Olivieri sul GF e Alessio Sansone

Anita Olivieri a Verissimo ha parlato del suo percorso al GF, ostacolato sul finale dal vortice di emozioni e sentimenti nati per Alessio Falsone che hanno interrotto la storia con Edoardo Sanson. "Ho lasciato fuori i sacrifici fatti per inseguire un sogno. Ho lasciato il controllo per il mancato controllo. Io e Edoardo siamo stati insieme 10 anni. Tra tira e molla, è stata una relazione complessa. Prima del GF ci eravamo riavvicinati dopo 2 anni distanti. Abbiamo fatto terapia di coppia. Non credevo ci fosse qualcosa di meglio di lui, poi nel reality ho messo davanti me. Sentivo che era il mio momento. Oggi c'è Alessio, ancora devo metabolizzare" ha spiegato l'ex concorrente che si è detta molto presa dalla sua nuova fiamma. Su Alessio Falsone ha spiegato:

Ho abbassato le difese, mi sono lasciata andare senza preoccuparmi dei pericoli. Lui si è inserito piano, a modo suo. Sono molto presa, non riesco a controllarmi. Mi rendo conto che ha un certo impatto su di me. Sono una persona che valuta l'aspetto mentale, cerco di imparare dai miei errori, ma ho perso la testa per lui.

Prima di guardare un videomessaggio di Edoardo Sanson, Anita Olivieri ha confessato la sua volontà di incontrarlo per chiarire da vicino ciò che è successo: "Edoardo non si è espresso fuori, l'ho apprezzato. Ho bisogno di parlargli, dobbiamo chiarirci, voglio chiedergli scusa. Se avessi avuto la forza di non cascare in certe cose, avrei fatto diversamente, ma sono umana. Mi dispiace pensare che lui abbia sofferto. Non l'ho ancora chiamato, devo abituarmi alla vita e metabolizzare tutto questo. Devo essere lucida quando lo vedrò".

Il videomessaggio di Edoardo Sanson

Silvia Toffanin ha poi mostrato ad Anita Olivieri il videomessaggio realizzato da Edoardo Sanson. Quest'ultimo ha commentato l'accaduto, non nascondendo la sua delusione:

Quando lei è entrata al GF, ero preoccupato di non vederla, di non poter condividere con lei alcune cose. A suo modo cercava di essere presente. San Valentino è stato un momento toccante, mi sono esposto. Ho voluto fare questo passo nei suoi confronti. Mi ha detto cose forti. Siamo stati insieme per tanto tempo, io credevo che fossimo arrivati al punto in cui potevo fidarmi. Quello che è successo non me lo aspettavo. So che i colpi di fulmine esistono, le auguro che questa decisione sia ponderata. Per me è paradossale, lei è sempre stata la mia casa. Mi sembra assurdo che sia finito tutto in una casa in cui non c'ero. Il tradimento è tradimento, per me è difficile ricucire il nostro rapporto. La nostra storia è finita, ora lei rimane nel passato. Le recrimino il fatto di non essere venuta prima da me, prima di iniziare con Alessio. Sono immaturo e non sono pronto a vederla, la persona che ho visto non è quella che conosco, per me significherebbe incontrare un'estranea. Non vedo perché dovremmo vederci.

L'ex concorrente non è riuscita a trattenere le lacrime. Ha così commentato quanto visto: "Lo vedo colpito, addolorato. Vedo il dolore nel suo volto. Mi dispiace. Sono uscita da troppo poco per capire se è stato il programma a portare al massimo le mie emozioni, potrei essermi persa o ritrovata. Sto aspettando di metabolizzare per capire quando sarò davvero io. Non so cosa sia successo, è successo e basta. Dentro di me qualcosa era troppo forte per lasciarmi andare. Sono stata vera, devo capire perché mi sono comportata così. Io ho sofferto quando stavo con lui, ora è cambiato ma io forse già ero andata via, senza saperlo. Dissi che lo vedo come padre dei miei figli, vedo lui nel mio futuro, è l'unico che posso proiettare nel mio futuro, non vuol dire che io lo voglia".

Alessio Falsone risponde a Edoardo Sanson: "La vita non è sempre giusta"

Anita Olivieri non ha nascosto la sua confusione e al momento vuole conoscere a fondo Alessio Falsone: "Devo conoscere Alessio, ma lui sa tutto. Gli ho spiegato cose private, quanto ho sofferto. Non so come andrà avanti, ma stiamo bene insieme. Voglio vivermi i sentimenti e lasciare a casa la testa. Razionalmente non capisco come sia successa questa cosa, mi chiedo come io abbia fatto. Non so se ho fatto bene o male, non so se ci sarà futuro con Edoardo. Mi fa male vederlo soffrire". Il concorrente eliminato nella semifinale ha poi fatto il suo ingresso in studio. Così ha commentato il videomessaggio di Edoardo e la storia con Anita:

Ho sofferto anche io per amore, mi dispiace per Edoardo, però le cose succedono e la vita non sempre è giusta. Sono felice per me. Tra noi è nata come amicizia, poi mi sono accorto che la cercavo.