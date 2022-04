Amici21, Stefano De Martino si commuove e Maria De Filippi corre da lui a baciarlo Durante l’esibizione di Serena dedicata alla nonna ad Amici21, Stefano De Martino non è riuscito a trattenere la commozione: Maria De Filippi se n’è accorta ed è corsa da lui a baciarlo.

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi ed ha conquistato ancora gli Ascolti tv. Aisha e Crytical sono gli allievi eliminati che hanno dovuto abbandonare la Casetta ed il talent show. Tra le numerosissime esibizioni, quella di Serena ha colpito particolarmente Stefano De Martino, giudice di questa edizione, che non è riuscito a trattenere la commozione.

La reazione di Stefano De Martino al ballo di Serena

La ballerina Serena ieri sera ha dedicato un'esibizione alla sua nonna. La giovane allieva non vede l'ora di poterla riabbracciare: ha mostrato al pubblico una foto insieme a lei e poi ha ballato sulle note di Una Poesia Anche Per te di Elisa, emozionandosi. Stefano De Martino non è riuscito a trattenere la commozione e diverse volte le telecamere di Amici hanno mostrato gli occhi lucidi del giudice, che ha perso da circa un anno la sua nonna Elisa. Anche Maria De Filippi ha notato la reazione particolare del suo ex ballerino professionista e così, durante l'esibizione, si è alzata dalla sua sedia per dargli un dolce bacio sulla fronte.

Stefano De Martino e la nonna Elisa scomparsa nel 2021

Stefano De Martino ieri sera si è commosso per l'esibizione di Serena dedicata alla nonna perché lui, circa un anno fa, ha perso la sua, Elisa. A febbraio 2021 è morta, vittima di un incidente domestico, e pochi giorni dopo il conduttore e giudice di Amici raccontò del legame speciale che aveva con lei.

Mia nonna mi ha dato un riferimento rispetto al mondo femminile, classico esempio di una donna molto forte con un potere decisionale subliminale. Le donne così, rispetto ad uomini come mio nonno che, da commerciante qual era, aveva un certo tipo disposizione nella società, si appoggiava sempre all'opinione di mia nonna, che aveva l'ultima parola.

La perdita ha segnato un dolore che ancora oggi, vista la reazione avuta ieri sera, continua ad essere molto forte.