Amici21, Alice sceglie Alessandra Celentano: “Voglio qualcuno che mi dica dove ho sbagliato” Alice, la nuova ballerina entrata nella scuola di Amici21, ha scelto da chi vuole essere seguita in questo percorso nel talent di Canale 5, ovvero da Alessandra Celentano.

A cura di Ilaria Costabile

Le squadre di Amici21 sono ormai in via di formazione e da quando è iniziato il talent show gli allievi, seguiti dai loro insegnanti, si preparano ad affrontare il serale, che arriverà su Canale 5 tra non molto tempo. Durante la scorsa puntata pomeridiana ha fatto il suo ingresso nella scuola una nuova allieva, Alice, presentatasi per la categoria del ballo e dopo aver conquistato il banco la ginnasta è chiamata a scegliere da quale degli insegnanti farsi seguire, ed ecco che nel daytime arriva la scelta finale. Dopo tanto pensare, infatti, ha comunicato ad Alessandra Celentano di voler essere seguita da lei in questo percorso.

Alice comunica la sua scelta

È arrivato il momento di comunicare la sua scelta e Alice, quindi, si presenta dalla maestra Celentano, dopo aver parlato in precedenza anche con Veronica Peparini e Raimondo Todaro. La ginnasta, quindi, alla domanda su cosa avesse pensato ha esclamato: "Ho scelto lei", scaturendo lo stupore della docente che le chiede quali siano state le motivazioni. Alice, quindi, prova a spiegare il perché della sua decisione:

Nella ginnastica ho avuto e ho delle insegnanti che mi tengono testa, anche le correzioni non le dicono con modi gentili, te le dicono in modo schietto, lo fa anche lei. E quindi io vorrei avere un'insegnante che nel momento in cui faccio l'esibizione non si accontenti e non mi dica bene, oppure hai lavorato meglio che in sala, come io nelle mie performance guardo solo gli errori non quello che ho fatto bene, vorrei che anche l'insegnante non vedesse solo la parte bella.

Il primo incontro tra Alice e Alessandra Celentano

Durante il primo incontro tra Alice e la maestra Celentano, la ventenne prova a spiegare cosa l'ha spinta ad avvicinarsi alla danza, pur partendo da un percorso diverso, ovvero quello da ginnasta: "L'ho fatto perché sentivo di farlo, non pensavo di fosse tutto quello studio dietro, anche le coreografie che ho fatto, le ho fatte in base a quello che sentivo. Quindi adesso ho paura di deludere". L'insegnante, però, l'ha rassicurata dicendole che una volta entrata nella scuola il suo obiettivo deve essere un altro: "Adesso non devi avere paura di deludere qualcuno, devi pensare a fare il meglio possibile. Parti svantaggiata perché entri dopo quattro mesi, ma avvantaggiata perché hai tutto quello che serve per fare la ballerina"