Amici, Anna Pettinelli pensa di sostituire Stella: “Gli altri ti mangiano, pensi solo a cantare bene” Anna Pettinelli ha convocato la sua allieva Stella perché ha iniziato ad avere dei dubbi riguardo al suo percorso ad Amici 23. Per questo motivo sta pensando a una sostituzione: “Gli altri ti distruggono”. La cantante ha provato a spiegare le sue ragioni.

A cura di Elisabetta Murina

54 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anna Pettinelli sta pensando di sostituire Stella. Nella scuola di Amici 23, la coach ha iniziato a nutrire dei dubbi nei confronti della sua allieva per via dei risultati che sta ottenendo: da diverse settimane continua ad arrivare agli ultimi posti in classifica.

Anna Pettinelli pensa di sostituire Stella

La coach ha deciso di chiamare in studio la sua allieva per confrontarsi con lei, visto il percorso di questi mesi e gli ultimi posti in classifica durante le puntate. "Stella, stai nei guai", ha esordito Pettinelli. Poi ha spiegato perché, secondo lei, la giovane cantante è a rischio in questo momento:

Nelle cose che ti sono state assegnate hai pensato solo a cantare bene, non hai mai pensato a sporcarti. Gli altri ti mangiano, ti distruggono. Questo è quello che succede. Se trovo qualcuno di più meritevole, posso pensare a una sostituzione, voglio che tu lo sappia perché sono una persona chiara e lineare.

Pettinelli pensa quindi a una ipotetica sostituzione se la situazione non dovesse cambiare. Alzando anche un pò i toni, ha detto a Stella:

La cosa più difficile da accettare sono i propri limiti. Il mio pensiero su di te è abbastanza formato. La vita va presa a morsi e tu non l'hai fatto. Sei sempre arrivata non convinta sul palco, non con il coraggio di dire che vuoi cambiare la tua canzone. Divento una belva perché hai le potenzialità ma questa cosa non esce.

La reazione di Stella alle parole della coach

Con le lacrime agli occhi, Stella ha provato a spiegare la sua posizione: è dispiaciuta di passare come la ragazza che ha solamente una bella voce ma poca personalità. "Questa cosa non mi va giù. Fuori di qui mi sono sempre distinta. Ho una strada, mi piace molto la black music", ha detto la cantante. È convinta che ad Amici sia stata "ridotta a una bella voce", un'immagine che però non sembra rappresentarla:

Si è formata questa idea di me, di una con una con la bella voce, limpida, pulita, ma non mi ha mai rappresentato. Questo è quello che ho dimostrato ma non penso che sia quello che è. Sono più sporca di così. Secondo me devo prendere una strada, io so quale è la mia strada e la voglio prendere.