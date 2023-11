Ambra in lacrime a X Factor per la scelta tra due concorrenti, Michielin: “È il regolamento” Momento drammatico sul finale di puntata di X Factor, con Ambra chiamata a scegliere chi eliminare tra due dei suoi concorrenti prima di Fedez e Dargen. Ad essere eliminato è Matteo Alieno.

Si è chiusa con un momento drammatico per Ambra Angiolini la puntata del 23 novembre di X Factor, terzultima di questa edizione del talent show e prima senza Morgan, licenziato nei giorni scorsi. La giudice si è trovata davanti alla dolorosa circostanza di dover scegliere chi eliminare tra due dei suoi concorrenti, Matteo Alieno e Angelica Bove.

Ironia della sorte, a rendere ancora più anomala la situazione è stato il regolamento del programma, con la conduttrice Francesca Michielin che ha chiesto proprio ad Ambra Angiolini per prima di emettere la sentenza tra i due concorrenti al ballottaggio, nonostante gli altri due giudici, Fedez e Dargen D'Amico, non avessero concorrenti della propria squadra coinvolti.

Ambra e la scelta tra Matteo e Angelica

Davanti a questa sollecitazione Ambra, visibilmente in difficoltà e quasi in lacrime, ha detto di non essere in grado di decidere per prima e di non credere fosse il caso. Michielin, pur comprendendo e scusandosi, ha ribadito di farlo solo perché previsto dal regolamento. A quel punto Fedez e Dargen D'Amico si sono detti disponibili a cambiare l'ordine, per lasciare ad Ambra l'eventuale responsabilità di scegliere uno dei due concorrenti da eliminare in caso di parità. Parità che tuttavia non c'è stata, perché sia Fedez che Dargen D'Amico hanno votato per l'eliminazione di Matteo Alieno, rendendo di fatto ininfluente la preferenza di Ambra. A quel punto il concorrente, ironico, le ha consigliato di dire "elimino Matteo Alieno". Cosa che Ambra, non meno irritata, ha fatto.

L'eliminazione di Matteo Alieno

Michielin ha chiesto alla giudice se avesse intenzione di dire qualcosa per il suo concorrente: "Non devo tirare su nessuno – ha detto Angiolini – Matteo è un cantautore che già faceva il suo lavoro, semplicemente da domani ricomincerà a cantare le sue canzoni e proporre il suo repertorio che io adoro". Quindi parola al concorrente eliminato, parso piuttosto sereno:

Io volevo ringraziare tutti, tutti i giudici e anche Morgan, la produzione, i concorrenti. Fortunatamente, a meno che qualcuno mi stia puntando un fucile non morirò, ci vediamo fuori e io sono molto felice.