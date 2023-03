All’Isola dei famosi 2023 anche Marco Mazzoli e Giulia Salemi Due nuovi naufraghi sono provìni a partire per l’Honduras in vista della prossima edizione dell’Isola dei famosi. Si tratta dello speaker Marzo Massoli e di Giulia Salemi, influencer e tiktoker.

A cura di Stefania Rocco

Il cast dell’Isola dei famosi 2023 si arricchisce. A sbarcare in Honduras, secondo The Pipol Tv, saranno altri due volti noti: Marco Mazzoli e Giulia Salemi. Mazzoli avrebbe accettato di partire dopo una titubanza iniziale mentre Salemi, giovane tiktoker e influencer, sarebbe alla sua primissima esperienza televisiva. Giulia, omonima della voce del web del Grande Fratello Vip, è popolarissima sui social ma non aveva ancora mai affrontato alcuna esperienza televisiva.

Chi sono Giulia Sara Salemi e Marco Mazzoli

Marco Mazzoli è il noto conduttore de Lo Zoo di 105, programma che lui stesso ha ideato. Figlio dell’ex direttore artistico di Walt Disney, Mazzoli ha cominciato la sua carriera nel 1987 a partire dalle radio locali lombarde. La collaborazione con Radio 105 è cominciata nel 1998. Sono diverse le precedenti esperienze televisive che arricchiscono il suo curriculum: dalla conduzione del Festival di Castrocaro, al passaggio dietro il bancone di Striscia la notizia fino alla più recente conduzione, su Italia1, del format Teste di casting.

Giulia Sara Salemi è una giovanissima influencer e tiktoker. Nata nel 2003, è diventata popolare nel 2018 grazie alla serie tv per ragazzine Miracle Tunes. Ha già partecipato al reality show Voglio essere un mago. Nata a Milano, sogna da sempre il mondo del cinema e della televisione. Aveva già raccontato in diverse circostanze di volere fare l’attrice. Appassionata di karate e kung fu, è anche un’ottima ballerina.

Il cast dell’Isola dei famosi 2023

A partecipare all’Isola dei famosi 2023, secondo TvBlog, dovrebbero essere Elga e Serena Enardu, Cristopher Leoni, Gian Maria Sainato, Marco Predolin, Cristina Scuccia (ex suor Cristina), Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini, Helena Prestes e Fiore Argento. A condurre il reality show di Canale5 resta Ilary Blasi, alla sua prima esperienza televisiva dopo la burrascosa separazione da Francesco Totti. La affiancherà l’amico Alvin, che resta inviato dall’Honduras. A occupare le sedute da opinionisti in studio saranno invece Enrico Papi e Vladimir Luxuria.