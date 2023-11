Alessandra Celentano boccia ancora Nicholas, interviene Rossella Brescia: “Così non lo incoraggi” Alessandra Celentano ancora contro Nicholas ad Amici 23. La maestra dopo l’esibizione gli ha assegnato un 1 come voto, è intervenuta Rossella Brescia, giudice della puntata: “Comunque 1 non incoraggia nessuno, non credo sia da mettere ad un ragazzo. L’1 non insegna nulla, ti ammazza e basta”.

A cura di Gaia Martino

Anche nella nuova puntata di Amici 23, Alessandra Celentano ha criticato Nicholas, allievo di Raimondo Todaro. Nello scorso pomeridiano la maestra ha litigato con Elena D'Amario per il ballerino: la professionista era intervenuta nei commenti in studio per difendere il giovane, comportamento che ha fatto infuriare l'insegnante. Stavolta è stata Rossella Brescia, giudice della puntata, a contestare il voto dato all'allievo: "L'1 non ti incoraggia, ti ammazza".

Il voto della Celentano per Nicholas

"Vedo che ti stai impegnando, che stai lavorando. Non si può negare" ha detto la Celentano a Nicholas prima di vedere l'esibizione. Dopo la performance, la maestra non ha cambiato idea rispetto alle puntate precedenti, ha dato 1 come voto all'allievo: "Sono basita, non ho capito cosa ho visto. Mi sembrava una vespa impazzita, una cosa che…no. Gli ho dato 1. Per me è inclassificabile". "La cosa importante è che le vespe arrivino in America" è così intervenuto Raimondo Todaro facendo riferimento alla borsa di studio vinta dal ballerino. "Se Nicholas avesse ascoltato la maestra, avrebbe cambiato sport. Il ragazzo deve studiare, ma mi dà soddisfazioni" ha continuato l'insegnante di Nicholas.

Il commento di Rossella Brescia contro la Celentano

Rossella Brescia, giudice della puntata per la sfida di ballo, si è rivolta a Nicholas sottolineando le sue lacune nella danza, ma contestando il voto datogli dalla maestra Celentano. "Secondo me questo ragazzo ha un grande carisma, si è visto. Chiaro che hai delle lacune. Studi danza da due anni e mezzo. Magari lavora con la Celentano sui piedi. Devi lavorarci sui piedi, iniziamo da lì. Comunque 1 non incoraggia nessuno, non credo sia da mettere ad un ragazzo. L'1 non insegna nulla, ti ammazza e basta. Hai un'occasione incredibile qui, hai maestri importanti che possono aiutarti, prendi il buono", le parole. Alessandra Celentano ha così replicato: "Bisogna fare in modo che questi ragazzi si rendano conto della realtà. Se si presentano così, vuol dire che non è cosa".