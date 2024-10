video suggerito

Al GF Lorenzo Spolverato si avvicina a Shaila, Helena scoppia a piangere: lo sfogo nella notte Dopo la puntata del 30 settembre del Grande Fratello, Helena Prestes è scoppiata in lacrime: la modella brasiliana ha visto Lorenzo Spolverato vicino a Shaila Gatta. L’ex velina di Striscia la Notizia è contesa tra il ragazzo e Javier Martinez. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello 2024 è nata una sorta di ‘quadrilatero amoroso'. Nelle ultime settimane, Helena Prestes si è avvicinata a Lorenzo Spolverato, mentre Shaila Gatta a Javier Martinez. Tra entrambe le ‘coppie' c'è stato un primo bacio. Tuttavia, nella puntata del 30 settembre del reality, sembra esserci stato un cambio di direzione: l'ex velina di Striscia la Notizia si è avvicinata anche a Lorenzo, facendo scoppiare in lacrime la coinquilina. Cosa è accaduto nella notte, dopo la diretta.

Il confronto di Shaila con Lorenzo e Javier

Finita la diretta, Shaila ha avuto modo di parlare con Javier. I due si erano già avvicinati nei giorni scorsi e tra loro era scattato un bacio. "Se ti viene di venirmi a dare un bacio sul collo sei libero farlo, non mi offendo, uno fa la prima mossa per riceverne altre. Ad oggi dopo 14 giorni non capisco niente", ha spiegato l'ex velina. Il ragazzo le ha poi chiesto cosa sente nei suoi confronti, mettendola alla prova. Lei ha risposto: "Mi piaci, mi attiri, mi incuriosisci. A me piacciono le cose calme". I due si sono poi abbracciati, dopo aver parlato delle loro emozioni.

Subito dopo, Shaila ha avuto un confronto anche con Lorenzo Spolverato. Il ragazzo, nelle scorse settimane, si è avvicinato a Helena, pur non avendo mai nascosto un certo interesse per l'ex velina. "C'è una parte di te che mi incuriosisce e un'altra che non si fida. Non ti credo, mi sembra che sia sempre tutto finto", ha spiegato Shaila. Poi l'ha invitato a essere chiaro con Helena, precisando di avere un certo interesse: "Io non ho scelto nessuno, ma vedo che tu l'hai fatto e mi comporto di conseguenza".

Helena vede Lorenzo e Shaila insieme, la sua reazione

Dopo aver assistito da lontano al confronto tra Shaila e Lorenzo, Helena ha subito chiesto spiegazione al ragazzo. La modella lo ha esortato a essere chiaro nei suoi confronti: "Tu mi piaci, ma se c'è un coinvolgimento emotivo anche con lei, io mi fermo". Messo alle strette, il 27enne ha confessato di non essere pronto a scegliere: "Non sono pronto a una decisione, devo ancora capire cosa provo per Shaila". "Non parlami di scelta, io so cosa voglio e tu no", ha ribattuto Helena, che è poi scoppiata a piangere nel cuore della notte.