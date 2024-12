Al GF Jessica dorme con Luca Calvani: “Al suo compagno andrà bene, io non mi sono intromessa tra loro”

video suggerito

La puntata del 16 dicembre del Grande Fratello si è aperta con un confronto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani.

A cura di Elisabetta Murina

La puntata del 16 dicembre del Grande Fratello si è aperta con un confronto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani. Nelle ultime settimane, la cantante e il coinquilino si sono avvicinati ma qualcosa è cambiato nel loro rapporto quando lui ha iniziato a mostrare attenzioni anche nei confronti di Helena Prestes.

Il confronto tra Luca e Jessica al GF

Signorini ha voluto parlare con Jessica, Helena e Luca dopo quanto accaduto durante la settimana. "Lui si è messo nel letto di Helena, è andato in protezione nei suoi confronti, tutte cose che faceva con me", ha detto la cantante in un confessionale. "Qui non comanda nessuno. Non si dice a una donna trovati un altro letto", ha continuato Jessica facendo riferimento alle parole che Luca le ha rivolto qualche settimana fa. I due dormono insieme nello stesso letto, ma tutto si è complicato quando Calvani ha scelto di avvicinarsi a Helena. "Non si dice a un uomo gay ‘la donna sono io'. Hai preso un palo, rivendico il diritto ad avere le mie idee, ho 50 anni", ha spiegato il concorrente, che fuori ha il compagno Alessandro ad aspettarlo.

"Non mi sono intromessa tra Luca e Alessandro e non mi dà fastidio se lui parla con Helena". Evidentemente il suo compagno sa che parla molto vicino a una donna sotto le coperte, ha spiegato Jessica, pur convinta che Luca abbia avuto dei comportamenti piuttosto fraintendibili. "Ho avuto un innamoramento per Jessica, mi piace stare con lei ma non c'è stato niente tra noi. Ho dato solo cose belle al nostro rapporto", ha spiegato lui, pur precisando che non la bacerebbe mai per rispetto del suo fidanzato.

L'opinione di Alfonso Signorini

Signorini ha spiegato a Jessica che non crede alla sua versione dei fatti, convinta che si stia trattenendo e che preferisca non dire tutto. "Preferisco l'eleganza del silenzio", ha ammesso Morlacchi, lasciando intendere che ci sia dell'altro. Poi, andando oltre la superficie, ha aggiunto: "Credevo che tra noi si fosse creato un rapporto speciale, ma non c'è in me il desiderio di portarlo via da Alessandro. Mi sarei aspettata un atteggiamento diverso visto che è fidanzato". E alla domanda del conduttore ‘vuoi che Luca esca dal tuo letto?', ha risposto: "Perché no". "Mi avete appena sfrattato, la donna è lei ed è giusto", ha concluso lui.