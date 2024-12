video suggerito

Aereo per Mariavittoria e Javier al GF, Tommaso Franchi si arrabbia: “Da fuori vedono cose” Un aereo passato sopra la Casa del Grande Fratello ha provocato la rabbia di Tommaso Franchi. Dedicato a Javier Martinez e Maria Vittoria Minghetti, ha visto Tommaso rabbuiarsi: “Da fuori vedono cose”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

L’amicizia tra Maria Vittoria Minghetti e Javier Martinez ha infastidito Tommaso Franchi che si è rabbuiato di fronte a un aereo passato sopra la Casa. Lo striscione era infatti dedicato al rapporto tra Mavi e Javier e prendeva in prestito il nomignolo che l’argentino utilizza per prendere affettuosamente in giro l’amica. Ma di fronte all’affetto che i fan hanno dimostrato nei confronti dei due, Tommaso è andato su tutte le furie immaginando che il pubblico sia a conoscenza di dettagli che lui, al contrario, ignora.

La scenata di Tommaso Franchi dopo l’aereo per Javier e Maria Vittoria

Mentre Maria Vittoria e Javier ringraziavano i fan per l’aereo, senza nascondere un velo di soddisfazione per il fatto che la loro amicizia fosse stata riconosciuta all’esterno al punto da meritarsi un aereo, Tommaso osservava infastidito la scena. A quel punto, Maria Vittoria – già più volte oggetto dell’immotivata gelosia del fiorentino – gli si è avvicinata per chiedergli se gli avesse dato fastidio. “Siamo amici”, lo ha rassicurato ma Tommaso è rimasto irremovibile: “Si vede che da fuori vedono cose”.

La scenata di gelosia di Tommaso a Maria Vittoria

Già poche ore fa, Tommaso è stato protagonista di un altro momento discutibile. Il fiorentino ha afferrato Maria Vittoria e l’ha trascinata insieme a lui sul pavimento per chiederle spiegazioni a proposito del tempo impiegato per prepararsi per andare a letto. “Ma che ca**o dici?! Perché non usi il cervello? Sono le due di notte, sono le due di notte! Perché non ti sei struccata, non ti sei lavata i denti? Bisognava leggere questa cosa e andare a letto. Qual è il punto che non capisci, perché non ci arrivi? Mi ci porti te ad arrabbiarmi perché non ti comporti in modo naturale”, le ha detto, facendole una vera e propria scenata. Un atteggiamento che non è passato inosservato ed è stato oggetto di immediate critiche da parte del pubblico che segue il reality e lo commenta su X.