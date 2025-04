video suggerito

Ad Amici 24 Chiara sfoga le sue insicurezze: "Mi odio, sono un'eterna insoddisfatta", la reazione di Trigno "A volte mi odio come ballerina, non riesco mai a raggiungere le mie aspettative. Sono un'eterna insoddisfatta". Chiara si è sfogata nella scuola di Amici 24 parlando con il fidanzato Trigno. La ballerina si sente insicura e sta attraversando un momento di profonda difficoltà.

A cura di Elisabetta Murina

Oltre a Senza Cri, anche Chiara Bacci sta vivendo un momento di difficoltà durante Amici 24. Dopo essersi già sfogata in seguito alla terza puntata del Serale, la ballerina è tornata sull'argomento parlandone con il fidanzato Trigno. "Mi odio come ballerina, non riesco mai a raggiungere le aspettative", ha raccontato.

Le insicurezze di Chiara: "Mi odio come ballerina"

"A volte mi odio", ha esordito Chiara sdraiata nel letto con Trigno. "Come fai a odiarti se io ti amo?", ha risposto il cantante. La ballerina ha precisato: "Mi odio come ballerina perché non riesco mai a raggiungere le mie aspettative, forse sono troppo alte". E ha poi aggiunto: "Le ho così alte perché le persone mi fanno credere che posso farcela. Il problema è che se non posso raggiungerle, allora devo abbassarle". Il fidanzato ha provato a consolarla, spiegando che può capitare a tutti di sbagliare, ma è importante concentrarsi sui piccoli progressi. "Sono una eterna insoddisfatta, delusa sempre da me stessa. Forse se punto alla mediocrità posso farcela a non essere insoddisfatta", ha continuato Chiara.

Le parole di Trigno per Chiara

Trigno ha provato a consolare la fidanzata, cercando di farle cambiare mentalità: "Inizia a rendere tuo il meccanismo che puoi piacere. Tu parti dicendo ‘non mi piaccio', invece mettiti nella posizione di poter piacere e apprezza anche i piccoli miglioramenti che fai, basta buttarti giù". "Vorrei semplicemente meno giorni no, non so come fare", ha concluso Chiara con le lacrime agli occhi. "Se non cambi mentalmente, non ci saranno", ha concluso il cantante sperando di essere riuscito ad aiutarla. Già dopo la terza puntata del Serale, Chiara aveva vissuto un momento di difficoltà, non nascondendo di star attraversando un periodo no e di far fatica a star dietro alle prove.