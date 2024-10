Ad Amici 24 Alessandra Celentano ride in faccia a Deborah Lettieri ed Emanuel Lo: “Siete ridicoli”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Alessandra Celentano contro Deborah Lettieri e Emanuel Lo. Dopo quanto successo in settimana, la maestra si è scontrata con i colleghi per via di un compito che ha assegnato a tutti i ballerini della scuola di Amici 24: ha chiesto loro di imparare in breve tempo una coreografia di stili diversi, stilando successivamente una classifica e facendosi aiutare da alcuni professionisti delle discipline.

La lettera di Deborah Lettieri ad Alessandra Celentano

A Deborah Lettieri non è per nulla piaciuta la sfida lanciata da Alessandra Celentano ai ballerini, compresi i suoi allievi. Per questo motivo ha voluto risponderle attraverso una lettera, convinta che sia l'unico modo per comunicare con lei che, altrimenti, non le avrebbe dato modo di rispondere. "Hai fatto questo lavoro tutti gli anni e nessuno ha mai detto niente, non bisogna perseverare", ha scritto Lettieri. E ha poi aggiunto: "Non è una gara di stile ma di velocità. Se agli altri docenti è andato bene, io ho reagito perché è controproducente. I ragazzi hanno perso tempo prezioso e sono andati a casa con una botta all'autostima non indifferente".

Lo scontro tra Celentano e Emanuel Lo

"Sono ragionamenti non da vera insegnante", ha risposto Alessandra Celentano alla lettera. Nel confronto è subito intervenuto Emanuel Lo, sempre contro la collega: "Non hai capito cosa hai fatto. Non hai visto la reazione? È una presa in giro per noi e per gli allievi. Favorisci i tuoi. Non sei un guru, un guru fa altre cose, come insegnare ai ragazzi". "Rido perché io lo faccio in modo equo e tu l'ha sempre fatto senza equità. Siete ridicoli", ha risposto la maestra ridendo di fronte alle affermazioni di Emanuel Lo. Durante la settimana, venuta a sapere del compito della maestra Centano, Lettieri aveva commentato: "Non so sulla base di che cosa lei si arroghi il diritto di prendere le allieve degli altri e di stilare una classifica come se fosse il gran guru della danza. Lei fa le cose secondo le sue regole io secondo le mie".