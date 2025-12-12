A Masterchef, Luciano commuove Cannavacciuolo: “Cucino da quando mia moglie si è ammalata, lei ora non c’è più”

Luciano spiazza Cannavacciuolo a Masterchef raccontando la sua storia. Il concorrente ha 92 anni ed è il più anziano che si sia mai presentato al cooking show: “Mia moglie si chiamava Miriam, era bravissima in cucina. È stata lei a trasmettermi la passione”.

Nella prima puntata di Masterchef 2025 in onda giovedì 11 dicembre, Luciano racconta la sua storia ad Antonino Cannavacciuolo. Il 92enne è il concorrente più anziano che si sia mai presentato al cooking show e, mentre preparava il suo piatto, ha svelato che a farlo appassionare alla cucina è stata Miriam, sua moglie scomparsa.

La storia di Luciano a Masterchef

Luciano si è presentato alle selezioni di Masterchef con i suoi due figli, presentando un piatto di muscoli ripieni di mortadella e formaggio. Nonostante abbia 92 anni, ha spiegato che non è ancora in pensione e lavora ancora come amministratore delegato di una piccola azienda di telecomunicazioni. Il momento più toccante, però, è arrivato quando Cannavacciuolo gli ha chiesto quando avesse iniziato a cucinare. "Quando mia moglie ha smesso di poterlo fare – ha detto – lo faceva per me e per lei, poi anche per i miei figli quando venivano a trovarci il sabato e la domenica. Ho cominciato a fare qualche piatto fuori dal comune, mettendo degli ingredienti un po' diversi da quelli soliti, mi riusciva bene e mi sono appassionato". La donna, che oggi non c'è più, si chiamava Miriam.

Alla domanda del giudice se Miriam cucinasse bene, Luciano ha sorriso con orgoglio: "Era bravissima, aveva una specie di sesto senso. Guardava una ricetta e la cambiava al volo, seguendo l’istinto, e spesso le riusciva anche meglio dell’originale. Quando organizzavamo cene con gli amici preparava tutto lei. Cominciavamo giorni prima, non abbiamo mai comprato niente di già pronto".

La decisione dei giudici

Al momento del giudizio, Cannavacciuolo gli ha ricordato proprio quelle parole: "Prima mi hai detto che lavori per migliorare ogni giorno… mi dà ancora i brividi". Ma la decisione finale è toccata a Locatelli, che ha scelto di non dargli direttamente il grembiule bianco: "Il piatto era buono, ma qui le prove sono a tempo, e tu avevi bisogno di qualche minuto in più". Per Luciano è arrivato così il grembiule grigio, che lo porta comunque avanti nella selezione.