A Masterchef arriva la novità del giudice ombra, sarà nascosto alla vista dei concorrenti Lo show di Sky che ripartirà dal 15 dicembre festeggerà le 300 puntate dell’edizione italiana, ma quest’anno avrà anche un’importante novità che inciderà molto sulle dinamiche del programma.

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nuova edizione di Masterchef è pronta al via e quest'anno il cooking show di Sky festeggerà un traguardo importante, con le 300 puntate totali dell'edizione italiana. Uno show ormai rodato, che ha decisamente cambiato la percezione della cucina in Italia ed ha inciso molto sulla cultura generale relativa a questo settore, come ha giustamente sottolineato in fase di presentazione Antonino Cannavacciuolo, sottolineando che 15 anni fa in pochi sapevano cosa fosse un ristorante stellato, mentre oggi la cosa è nota a tutti.

La novità del giudice misterioso

Questa edizione, al via dal 15 dicembre, che vedrà ricomposta nella sua interezza la squadra dei giudici, avrà comunque una novità importante perché Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri non saranno da soli a fare le valutazioni durante i Live Cooking e lo Stress Test: da qualche parte in studio ci sarà un “giudice ombra”, nascosto alla vista dei concorrenti. Si tratterà di una persona misteriosa che avrà il compito, in un secondo momento, di aiutare i giudici nella selezione. Una persona la cui identità rimarrà segreta per un po’: durante le cucinate delle prove rimarrà sempre in silenzio ma potrà osservare da vicino, senza essere visto, l’operato dei cuochi e sondare le loro lacune.

Il ritorno di Bastianich e Massari

Questa edizione di Masterchef vedrà anche il lieto ritorno, in qualità di ospiti, di due volti legati al programma come Iginio Massari, pasticciere che è stato spesso ospite del programma in passato, ma anche Joe Bastianich, l'imprenditore che per anni è stato giudice fisso di Masterchef.

Leggi anche Quando inizia Masterchef Italia 13: data e orario della prima puntata

Masterchef 12, quando e dove vederlo su Sky e NOWTv

Masterchef Italia 12 andrà in onda a partire da giovedì 15 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Le puntate saranno sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go e su NOW. Le prime puntate, come di consueto, servono a definire il cast ufficiale di 20 concorrenti quest'anno. Gli episodi saranno in tutto 24, suddivisi in 12 puntate.