William Friend muore colpito da un fulmine, il marito dell’attrice Bevin Prince aveva 33 anni William Friend, è morto colpito da un fulmine durante una gita in barca con alcuni amici. Il marito dell’attrice Bevin Prince, nota per il suo ruolo in One Tree Hill, aveva 33 anni.

A cura di Elisabetta Murina

William Friend è morto colpito da un fulmine durante una gita in barca. Aveva 33 anni. Il marito dell'attrice Bevin Prince, nota per il ruolo di Bevin Mirskey nella serie tv One Tree Hill, ha perso la vita domenica 3 luglio mentre navigava vicino all'isola di Masonbro, in Carolina del Nord, con alcuni amici. L'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorsi, che hanno provato subito provato a rianimarlo ma senza successo.

Il messaggio di Odette Annabelle, amica dell'attrice

Bevin Prince non ha ancora commentato pubblicamente la notizia della morte del marito, a scrivere un lungo messaggio in suo ricordo ci ha pensato Odette Annabelle, sua cara amica. "Continuo a pensare al regalo che hai fatto a Bevin e a tutti quelli che ti conoscevano e che hanno potuto testimoniare la passione che ardeva nella tua anima, la passione di aiutare le persone", ha scritto nel messaggio. E ha poi continuato: "Eri perfetto per lei in qualunque modo. Hai sostenuto i suoi sogni, l’hai fatta sentire amata, l’hai adorata con ogni parte della tua anima e sarò per sempre grata di testimoniare quel tipo di amore. L'inimmaginabile è avvenuto".