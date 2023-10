William e Kate: “Israeliani e palestinesi perseguitati da dolore e paura, portiamo le vittime nel cuore” Il Principe e la Principessa di Galles si sono detti “angosciati” da quanto sta accadendo in questi giorni: “Gli orrori inflitti dall’attacco terroristico di Hamas a Israele sono spaventosi”. Hanno rivolto un pensiero alle vittime e hanno espresso vicinanza alle famiglie.

In un comunicato diramato sui social, il Principe e la Principessa di Galles William e Kate Middleton hanno espresso il loro cordoglio per le vittime dell'attacco di Hamas a Israele e la loro vicinanza ai tantissimi israeliani e palestinesi che in queste ore stanno vivendo nella paura a causa della guerra.

William e Kate condannano l'attacco di Hamas a Israele

Le parole del Principe William e della Principessa Kate sono state affidate a un portavoce. Da Kensington Palace hanno fatto sapere: "Il Principe e la Principessa di Galles sono profondamente angosciati dagli eventi devastanti che si sono verificati in questi giorni. Gli orrori inflitti dall'attacco terroristico di Hamas a Israele sono spaventosi, li condannano completamente".

La vicinanza agli israeliani e ai palestinesi colpiti dalla guerra

Il Principe e la Principessa di Galles, poi, hanno rimarcato come israeliani e palestinesi siano perseguitati "dal dolore e dalla paura". William e Kate hanno rivolto un pensiero alle vittime della guerra e hanno espresso la loro vicinanza alle famiglie e agli amici che oggi piangono la loro scomparsa:

Mentre Israele esercita il suo diritto alla difesa, gli israeliani e i palestinesi continueranno a essere perseguitati dal dolore, dalla paura e dalla rabbia nei giorni a venire. Le loro Altezze Reali portano nel cuore e nella mente tutte le vittime, le loro famiglie e i loro amici.

Nel 2018, il Principe William visitò Israele e i territori palestinesi. Un viaggio di cui conserva ancora un ricordo prezioso e nel corso del quale israeliani e palestinesi dissero di sperare in un futuro migliore: