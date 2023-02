Thais Wiggers 17 anni dalla cover di Max, la figlia Julia: “Torna a farlo, non essere troppo mamma” Era il 2006 quando Thais posava per la copertina che ha reso iconica la sensualità dei suoi 20 anni. “Un tbt incoraggiato da mia figlia! Amo fare la mamma, ma mi sento anche una fi*a pazzesca più matura e serena”.

La copertina di Max di Thais Wiggers è rimasta a dir poco iconica. Nonostante siano passati 17 anni (era il 2006) l’ex Velina è rimasta la stessa di un tempo, quando ballava sul bancone di Striscia la notizia insieme a Melissa Satta. Nel frattempo di cose ne sono cambiate nella sua vita, soprattutto da quando è diventata mamma di Julia, la figlia nata dall’amore con Theo Mammucari.

Thais incoraggiata dalla figlia a riscoprire la sua sensualità

Oggi quella sensualità non è andata persa, anzi, si è caricata della consapevolezza di una donna più matura. Quando posava per la copertina di Max aveva appena 21 anni, oggi ne ha 38 anni e si sente più forte che mai. A ritirare fuori quella foto dal cassetto, metaforicamente, è la figlia Julia, oggi adolescente. La showgirl ha raccontato l’aneddoto suo suo profili Instagram, dove ha mostrato lo screenshot della conversazione su Whatsapp avuta con Julia. “Torna a fare queste cose, non essere una mamma, rendici orgogliosi”, scrive la ragazza inviandole la copertina di Max.

Ecco un #tbt incoraggiato da mia figlia!! Avrete visto sulle mie stories oggi il suo messaggio dove mi spinge a “tornare a fare queste cose e non essere troppo mamma”. E direi che non ci potrebbe essere un incoraggiamento migliore del suo per me. Seguito poi dai tanti “Ha ragione” che ho ricevuto!! Grazie. Questa foto è stata scattata 17 anni fa!! Ed ha un significato immenso per me, rappresenta un periodo straordinario di lavoro, di successo, di bellezza, pieno di vita che mi rimarrà per sempre nel cuore. Detto ciò, lei non ha idea di quanto io amo “fare la mamma” e anche se qualche periodo non sono stata proprio una super bomba sexy… oggi dopo anni, più consapevole, con più esperienza, più matura e serena, da mamma, da donna, mi sento una “figa pazzesca”!! Permettetemelo… e permettetevelo!!!

Julia è la figlia nata da Thais e Teo Mammucari

