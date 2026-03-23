Serena Grandi: “Il sesso non mi fa schifo, ma preferisco scrivere. La storia con Morandi niente di che”

Serena Grandi confessa di non provare più lo stesso trasporto del passato nei confronti della sfera sessuale e fa chiarezza su alcuni legami del passato che spesso sono stati ingigantiti dalle cronache, in particolare quello con Gianni Morandi.

Serena Grandi festeggia 68 anni con un bilancio che mette al centro la serenità della maturità, allontanandosi dai cliché legati alla sua carriera. L'attrice ha spiegato di non provare più lo stesso trasporto del passato nei confronti della sfera sessuale: "Il sesso non mi fa schifo, ma preferisco scrivere". Parallelamente, ha voluto fare chiarezza su alcuni legami del passato che spesso sono stati ingigantiti dalle cronache, in particolare quello con Gianni Morandi.

Ospite a Un giorno da Pecora, lo storico programma di Rai Radio 1, Grandi ha colto l’occasione del suo compleanno per fare un bilancio. "Mi fa piacere essere ricordata come un’icona sexy, non è che il sesso mi faccia schifo, ma non ho più un grande trasporto", ha ammesso. Il tempo che un tempo dedicava alla seduzione, oggi lo spende tra le pagine: "Oggi per me il modo più bello di impiegare il tempo è scrivere". Un cambiamento che non vive come una rinuncia, ammettendo di sentirsi oggi molto più serena rispetto a un’adolescenza definita "molto faticosa".

Uno dei passaggi più interessanti dell’intervista riguarda il legame con Gianni Morandi. Per anni il gossip ha ricamato su una loro presunta storia passionale, ma Grandi ha deciso di ridimensionare drasticamente il ricordo. "Con Gianni non è stata una storia", ha precisato l'attrice. Secondo i racconti dell'epoca, i due si frequentarono nei primi anni '80, un periodo in cui Morandi stava cercando il grande rilancio dopo un momento di crisi professionale. "È stato un compagno, un amico che ho accompagnato a Sanremo", ha spiegato. All'epoca lei era giovanissima e il suo ruolo fu soprattutto di supporto emotivo: "Lo tiravo su di morale, non c'è stato niente di che".

Gianni Morandi (ph Angelo Trani)

Se Morandi è stato "niente di che", lo stesso non si può dire di Adriano Panatta. L’ex tennista aveva recentemente liquidato la loro storia definendola una semplice "biricchinata", termine che non è andato giù a Grandi. "Se è così, non si porta una donna in giro per tutto il mondo", ha ribattuto l'attrice durante il programma radiofonico, precisando come quel legame sia durato ben due anni.