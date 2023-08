Selena Gomez fa un post su Only Murders in the Building, poi lo cancella: ha violato lo sciopero L’attrice ha taggato l’account ufficiale della serie tv in un reel e in didascalia ha scritto: “Mi manchi”. Il post è stato rimosso in seguito alle contestazioni di violazione delle regole dello sciopero dei sindacati di Hollywood.

Le regole sullo sciopero ad Hollywood sono chiare: non si fa menzione dei progetti in corso. Così, quando Selena Gomez in un post ha taggato il canale ufficiale della serie "Only Murders in the Building", arrivata in questi giorni anche in Italia su Disney+, è scoppiato il putiferio. La Gomez ha taggato l'account ufficiale della serie tv in un reel e in didascalia ha scritto: "Mi manchi". Il post ha realizzato più di 1 milione di "mi piace" prima di essere rimosso in seguito alle contestazioni di violazione delle regole dello sciopero SAG-AFTRA.

Le regole proibiscono la promozione

Le regole di sciopero indette dal sindacato di Hollywood SAG-AFTRA proibiscono ai membri aderenti di promuovere il loro lavoro tramite interviste stampa o post sui social media lungo tutta la durata dello stesso. Nel video pubblicato da Selena Gomez non c'è stato nessun incoraggiamento a guardare lo show, ma è bastato comunque il tag alla produzione per scatenare il dibattito. Sono stati tantissimi i follower che hanno fatto notare all'attrice di essere assolutamente "fuori luogo". D'altronde, nessuno tra i protagonisti dello show, da Martin Short a Steve Martin, ha rilasciato interviste né dichiarazioni.

La terza stagione di Only Murders in the Building

Nel cast della terza stagione di Only Murders in the Building c'è anche Meryl Streep. Anche lei si è attenuta alle regole dello sciopero e non ha condiviso alcun parere, né ha fatto promozione. La terza stagione della serie tv è disponibile su Disney+ dall'8 agosto. La terza stagione vede Charles, Oliver e Mabel (i personaggi interpretati da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) indagare su un omicidio dietro le quinte di uno spettacolo di Broadway. Ben Glenroy (Paul Rudd) è una star di film d’azione di Hollywood il cui debutto a Broadway viene interrotto da una morte prematura. Aiutato dalla co-protagonista Loretta Durkin (Meryl Streep), il trio si imbarca nel caso più difficile che abbia mai affrontato.