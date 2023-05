Sandra Milo: “A 90 anni ho imparato ad accettarmi, finalmente sono libera da ansie e sensi di colpa” Protagonista dell’appuntamento domenicale con Verissimo – Le Storie, l’attrice racconta la gioia dei suoi 90 anni: “Più il tempo passa più mi sento serena e rilassata. E più la vita mi piace. Soprattutto, non ho più i timori di quando ero molto giovane”.

A cura di Giulia Turco

Sandra Milo è stata protagonista dell'appuntamento con Verissimo – Le storie, nella puntata di domenica 21 maggio. L'attrice, che ha compiuto 90 anni lo scorso marzo, ha fatto un bilancio delle sue esperienze di vita e ha confessato a Silvia Toffanin di avere sicurezza in se stessa oggi più che mai. "Il mio compleanno è un giorno che ho sempre festeggiato con grande gioia e lo è anche quest’anno, che le primavere sono 90", ha confessato a Silvia Toffanin.

Sandra Milo e la consapevolezza degli anni maturi

"Tutto sommato, più il tempo passa più mi sento serena e rilassata, più la vita mi piace, senza le ansie di quando sei molto giovane, che hai sempre paure e incertezze", ha raccontato l'attrice nel corso dell'intervista. Una lunga carriera, la sua, iniziata al cinema negli anni '50 accanto ad Alberto Sordi. Ha sempre cercato di non rinunciare ad essere una madre, oltre che ad un'attrice. "Le ho superate tutte e ho imparato ad essere me stessa e ad accettarmi, non voglio più essere migliore o diversa. E soprattutto ho imparato a non avere più sensi di colpa. Specialmente noi donne siamo gravate dal senso di colpa. Dividerci tra lavoro e famiglia ci può far sentire in colpa, ma lavoriamo per il bene dei nostri figli quindi non c’è motivo. I miei figli mi chiedevano sempre perché non c’ero mai".

Chi sono i figli di Sandra Milo

"Mi sento prima madre, poi donna e poi attrice. Essere riuscita comunque ad avere i miei figli accanto è stata per me la gioia più grande", ha raccontato a Silvia Toffanin. La vita sentimentale di Sandra Milo è stata altrettanto attiva rispetto a quella professionale. È stata sposata quattro volte e ha avuto tre figli. Il primo matrimonio è arrivato ad appena 15 anni, con Cesare Rodighero. Si separarono ad appena 21 giorni dale nozze. In seguito l’attrice ha sposato Moriscano Ergan, da cui ebbe la prima figlia Debora. Dal terzo matrimonio con Ottavio De Lollis ha avuto Ciro e Azzurra. Infine, nel 1990 ha celebrato le sue quarte nozze con Jorge Ordonez.