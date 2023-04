Samu Segreto vede per la prima volta in sala Stranizza d’amuri e si commuove: “Sono fiero” Samu Segreto, ballerino dell’ultima edizione di Amici, da cui è uscito a seguito dell’eliminazione al serale, è anche il protagonista del film di Beppe Fiorello “Stranizza d’amuri”. Il ragazzo si è commosso dopo averlo visto per la prima volta in sala insieme al pubblico.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo l'esperienza di Amici, le emozioni per Samu Segreto continuano. Il ballerino ha assistito alla proiezione del film di cui è protagonista, "Stranizza d'amuri" diretto da Giuseppe Fiorello, e non è riuscito a trattenere le lacrime per la commozione. È proprio il regista siciliano che lo riprende mentre cerca di asciugarsi le lacrime e gli chiede a cosa è dovuta questa esplosione di emozioni.

Samu non trattiene le lacrime per l'emozione

"Allora che c'è?" chiede Giuseppe Fiorello puntando la telecamera del suo cellulare sul volto di Samu Segreto, nascondendosi con le mani, mentre prova a contenere le sue emozioni, il regista continua: "Tu è la prima colta che vedi il film con la gente" e il ballerino annuisce, per poi rispondere: "Sono fiero e tutto questo affetto mi emoziona, grazie, grazie a tutti. Abbiamo fatto una cosa bellissima". Il film, che vede l'attore siciliano per la prima volta dietro la macchina da presa, è stato accolto in maniera entusiastica. La pellicola racconta di un caso di cronaca realmente avvenuto negli Anni 80, noto come "il delitto di Giarre", dove due ragazzi con un legame speciale, furono trovati senza vita, l'uno accanto all'altra, tanto che la vicenda fu derubricata come un "omicidio – suicidio".

Samu Segreto eliminato da Amici

Samuele Segreto, d'altronde, ha appena concluso la sua esperienza nella scuola di Amici, partecipando ad alcune puntate del serale, ma costretto a lasciare il talent di Canale 5, essendo l'eliminato della terza puntata. Il ragazzo, da sempre appassionato di ballo, che però si è anche dedicato alla recitazione, ha salutato i suoi compagni d'avventura e Maria De Filippi sottolineando che quella di Amici è stata l'esperienza più importante della sua vita: