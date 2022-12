Roberto Benigni ricevuto da Papa Francesco, le foto dell’incontro in Vaticano Papa Francesco ha ricevuto in udienza l’attore e regista premio Oscar Roberto Benigni. Le foto dell’incontro – il secondo – sono state diffuse sui social. Nel 2014, il Pontefice gli disse: “Ma tu lo sai il bene che fai?”.

A cura di Stefania Rocco

Roberto Benigni e Papa Francesco. Fonte Vatican News

Papa Francesco ha ricevuto l’attore e regista premio Oscar Roberto Benigni nella Sala Nervi prima dell’udienza generale. A pubblicare le foto dell’incontro è Vatican News che ha così confermato l’incontro, il secondo, tra Benigni e il Pontefice. Il primo incontro tra i due risale al 2016. A unire l’attore e il Papa è il comune amore verso la bellezza del Vangelo, l’interesse di diffonderlo attraverso un linguaggio più attuale e inclusivo.

Le foto dell’incontro

Le foto diffuse da Vatican Media mostrano Roberto Benigni e Papa Francesco salutarsi con allegria, prima di scambiarsi un abbraccio. Benigni è stato ricevuto nella saletta dell’Aula Paolo VI, attigua alla Sala Nervi. Il regista si è seduto di fronte alla scrivania del pontefice con un cofanetto bianco posto davanti a sé, probabilmente un dono per il pontefice, e i due hanno avuto un colloquio privato. Quando l’udienza è terminata, l’attore è stato fotografato mentre teneva tra le mani una copia del libro sulla Statio Orbis in piazza San Pietro realizzato nel 2020, in piena pandemia di Covid 19, dalla Lev. Il libro, insieme a una medaglia del Pontificato, è stato un regalo del Papa all’attore.

Era stato Benigni ad aprire la serata di Rai1 dedicata a Papa Francesco

Proprio Benigni era stato il volto scelto dalla Rai per aprire, nel giorno di Pasqua 2022, la serata evento dedicata da Rai1 al pontefice. Molto presto, il regista tornerà in tv con Francesco il Cantico, esegesi del testo poetico di Francesco d’Assisi che sarà disponibile in streaming su Paramount+ a partire dal’8 dicembre.

La telefonata del Papa a Benigni nel 2014

Quello di oggi è stato solo l'ultimo di una serie di contatti tra il Papa e Benigni. Nel 2014, in occasione della messa in onda su Rai1 de I Dieci Comandamenti, il pontefice aveva telefonato al regista per ringraziarlo. "Ma tu lo sai il bene che fai?", gli chiese il Santo Padre, lasciando l'interlocutore esterrefatto.