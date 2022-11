“Preso a pugni da 50 persone”, aggredito il tiktoker Florin Vitan Il tiktoker è stato aggredito in un parcheggio dopo una serata in discoteca, la notte di Halloween: “Non è normale che nel 2022 accada ancora questo”.

Si chiama Florin Vitan, ha 6.3 milioni di follower su TikTok e con i suoi video cerca di strappare sempre un sorriso a chi lo segue. Ma questa volta non c'è niente da ridere perché, come ha raccontato il tiktoker su Instagram, il ragazzo è stato aggredito in un parcheggio dopo una serata in discoteca, la notte di Halloween: "Non è normale che nel 2022 accada ancora questo", ha spiegato. Florin Vitan ha raccontato di essere stato aggredito in un parcheggio da cinquanta persone: "Mi hanno preso a calci e pugni dopo avermi insultato per tutta la serata".

Le parole di Florin Vitan

Queste sono state le parole di Florin Vitan. Il suo racconto è interrotto spesso dai singulti ed è davvero difficile da seguire senza restare sgomenti per quanto accaduto. La lucidità con cui Florin Vitan espone i fatti lascia smarrimento e sconforto.

So che mi vedete in queste condizioni un po' gonfio, ma è un po' di tempo che sto facendo casa e ospedale. Ecco cosa è successo. Alla festa di Halloween mi sono recato in una discoteca per passare la sera tra persone che conosco e dopo una serata a subire insulti da tutti, sono stato accerchiato da più di cinquanta persone e sono stato preso a botte, a pugni e calci in un parcheggio. Sono qui a fare questo video perché è assurdo che nel 2022 un ragazzo deve essere trattato in questo modo solo perché fa dei video su TikTok e prova a dare un sorriso a tutti. Io però mi riprenderò presto.

Chi è Florin Vitan

Florin Vitan è uno dei tiktoker che fa parte di Defhouse, prima concept house italiana dedicata ai talenti della GenZ. Il creator vive lì insieme agli altri talenti della house, come Alessia Lanza, Davide Moccia, Yusuf Panseri ed Emily Pallini, tra gli altri. Prima di fare il creator, Florin Vitan aveva iniziato la carriera da modello, partecipando a differenti shooting. Ha recitato nel videoclip "Sparisci please" di Giulia Penna e vorrebbe continuare a studiare per affermarsi nel mondo del cinema e della televisione.