Perché Alessandro Cavallo accompagna Lorella Cuccarini e Olly al Festival di Sanremo 2023 Alessandro Cavallo balla sul palco dell’Ariston, nella quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata ai duetti. Si esibirà al fianco di Lorella Cuccarini e Olly, sulle note di La notte vola: dopo circa due anni l’ex di Amici ha riabbracciato la sua ex insegnante nel talent show.

Alessandro Cavallo è il ballerino che danzerà al fianco di Lorella Cuccarini e Olly nella quarta serata del Festival di Sanremo 2023, venerdì 10 febbraio 2023. A distanza di quasi due anni l'insegnante di Amici di Maria de Filippi ha riabbracciato il suo ex allievo: il ballerino fu seguito dalla cantante, ballerina e conduttrice televisiva quando era insegnante di danza nel talent show. Insieme si esibiranno sulle note di La notte vola con una coreografia ad opera di Elena D'Amario. "Un'emozione e un piacere immenso essere al tuo fianco in questa esperienza, dopo quasi due anni come se il tempo non fosse mai passato", le parole dell'ex di Amici per il famoso volto televisivo.

Come si sono conosciti Lorella Cuccarini e Alessandro Cavallo

Alessandro Cavallo ha partecipato ad Amici di Maria de Filippi nel 2021, grazie al talent show ha conosciuto Lorella Cuccarini, sua insegnante in quella edizione. Il ballerino dopo un lungo percorso arrivò in finale insieme ad Aka7even, Giulia Stabile, Sangiovanni e Deddy. A distanza di due anni allievo e maestra sono ancora molto uniti: è stata infatti la cantante che duetterà con Olly nella serata duetti di Sanremo 2023 ad annunciare la presenza del ballerino, che oggi lavora in una compagnia di ballo svizzera, sul palco dell'Ariston. "A Sanremo ci sarà una reunion speciale… un abbraccio che non finisce mai, a distanza di quasi due anni.Dal Bejart Ballet al palco dell’Ariston, insieme per una sera! Che bello ritrovarti Alessandro, più bello e talentuoso che mai".

Chi è Alessandro Cavallo: la carriera da ballerino dopo Amici

Iniziò a ballare da piccolissimo e dopo un percorso al Teatro La Scala, nel quale si è laureato, è iniziata la sua carriera da ballerino. Alessandro Cavallo, nato nel 1999 a Latiano, in provincia di Brindisi, prima del suo debutto ad Amici 20 è stato vittima di uno spiacevole infortunio che rischiò di allontanarlo per sempre dalla danza. "Avevo un'ernia discale che dopo sei mesi decisero di operarmi, il giorno dopo ero in piedi. Amici è stata la mia seconda opportunità" raccontò a Verissimo nel 2021. Oggi lavora nella compagnia di balletto svizzera, la Bejart Ballet, con sede nella città di Losanna.