Ornella Vanoni parla della sua morte: “Vestito Dior, voglio essere bruciata e buttata in mare”

Ornella Vanoni, con la sua presenza, impreziosisce il programma Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio sul Nove. Nel corso della puntata trasmessa domenica 10 dicembre, ha sorpreso il conduttore e gli spettatori raccontando con dissacrante ironia, come intende lasciare questo mondo.

Ornella Vanoni ha il grande dono di incantare non solo quando intona una canzone, ma anche quando racconta frammenti della sua vita o confida i suoi pensieri. Così, è accaduto che nella puntata di Che tempo che fa trasmessa domenica 10 dicembre, l'artista abbia pensato bene di raccontare come immagina il suo funerale:

Fabio Fazio è scoppiato a ridere. Poi, ha commentato: "Ma dove la troviamo una così? Dove la troviamo! Adesso perché siamo andati su questo argomento?". Pronta la replica di Ornella Vanoni: "Eh ma siamo vicini". L'artista è sempre stata estremamente schietta nelle sue dichiarazioni. Nei giorni scorsi, ad esempio, è stata ospite del podcast di Gianluca Gazzoli Passa dal BSMT. La cantante ha confidato che da cinquant'anni ormai non riesce ad addormentarsi senza prima "fumare una canna o due", solo così "spegne il cervello":

Uso il fumo come medicina, non lo uso durante il giorno. Io, prima di dormire, devo fumare una canna o due, altrimenti non mi si spegne il cervello. Da cinquant'anni vado avanti così, altrimenti non dormo. Avevo detto che mi sarebbe servita una badante che rolla, non ti dico i ragazzi: "Signora, non ho lavoro, ma rollo da Dio!"