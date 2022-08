“Non mollare mai”, ecco l’ultima apparizione in pubblico di Bruno Arena dei Fichi d’India Era da tempo che Bruno Arena non si mostrava sui social network. È apparso naturalmente invecchiato, ancora colpito dai segni dell’ictus, ma la foto è il simbolo di un’amicizia che supera tutto. I fan: “Chi trova un amico trova un tesoro”.

Bruno Arena e Max Cavallari, ovvero i Fichi d'india, sono tornati a farsi vedere in pubblico. Su Facebook, la foto insieme ha fatto il pieno di like. Era da tempo che Bruno Arena non si mostrava sui social network. È apparso naturalmente invecchiato, ancora colpito dai segni dell'ictus, ma la mano sinistra che saluta chi sta scattando la foto è un segno tangibile di uno che "non molla". Lo scrivono in tanti su Facebook, i tantissimi fan della coppia, sostenitori autentici che vorrebbero ancora vederli insieme. "Chi trova un amico trova un tesoro", suggerisce qualcuno, o ancora: "Vorrei un amico come te", scritto a Max Cavallari che non ha mai lasciato Bruno Arena da solo.

Le condizioni di Bruno Arena oggi

Bruno Arena ha compiuto il 12 gennaio 2022 65 anni. L'attore convive da quasi dieci anni con i segni dell'ictus che lo colpì dietro le quinte, durante una registrazione di una puntata di Zelig. Le condizioni di salute di Bruno Arena sono migliorate molto rispetto ai primi anni, ma il ritorno sulle scene per l'attore sembrerebbe praticamente impossibile anche se nessuno vuole mollare. Lo scrivono anche i fan: "Non mollate mai, non mollare Bruno". Max Cavallari su Facebook aveva scritto qualche tempo fa: "Non spegnete la luna", un messaggio rivolto a tutti quelli che combattono per la propria vita in qualche ospedale, nella speranza che possano vincere la propria battaglia.

Un film sulla vita dei Fichi d'India

Nel 2019 c'è stato uno spettacolo dedicato a Bruno Arena dal titolo "Forza Bruno". Un anno fa, invece, era prevista la sua partecipazione nel film "Uno di noi", insieme a suo figlio Gianluca Arena, che oggi lavora come attore proprio come suo padre. Le riprese però sono slittate a causa della pandemia. Tra i tanti fan c'è chi chiede a gran voce un film, un documentario, che racchiuda la vita dei Fichi d'India, che hanno conosciuto grande successo nella seconda metà degli anni 90 e l'inizio dei 2000.