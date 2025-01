video suggerito

Niente Rai per Paolo Bonolis: "Resterà a Mediaset per altri tre anni". Berlusconi lo blinda per il dopo Striscia? Stando a indiscrezioni delle ultime ore, Paolo Bonoli sarebbe destinato a rinnovare per altri tre anni l'accordo con Mediaset. Oltre ad Avanti un altro, l'ipotesi è che Berlusconi lo voglia bloccare per puntare su di lui nell'ottica di un programma da alternare con Striscia La Notizia. Per non parlare di un Sanremo in Mediaset da fantatelevisione che gli spetterebbe quasi di diritto.

A cura di Andrea Parrella

"Paolo Bonolis resterà a Mediaset". È l'indiscrezione che arriva in queste ore e pare mettere una croce definitiva sull'ipotesi, almeno per il momento, di un ritorno del conduttore in Rai come si era vociferato nei mesi scorsi a fronte delle apparizioni di Bonolis sulle reti del servizio pubblico. A riportare la notizia è BubinoBlog, secondo cui Mediaset starebbe per siglare con Bonolis un accordo di rinnovo di contratto per altri tre anni.

L'ipotesi rinnovo di contratto per Bonolis

Si legge sul blog: "Il conduttore romano, con il suo amico di avventure inseparabile Luca Laurenti, resterà, per contratto, per altri tre anni a Mediaset". Il suo ritorno in onda con Laurenti era già previsto per il 20 gennaio prossimo, con la nuova edizione di Avanti un altro, popolare gioco del preserale di Canale 5 che va in onda da diversi anni. Un impegno che, stando a questa ipotesi, proseguirà anche nei prossimi anni.

Il compito del dopo Striscia La Notizia?

Non è escluso, tuttavia, che per Paolo Bonolis possano aprirsi nuove finestre di racconto e che il rinnovo di Mediaset sia legato proprio alla volontà di mettere sul tavolo delle novità da proporre al conduttore. Ad esempio, inevitabilmente il nome di Paolo Bonolis potrebbe tornare utile a Pier Silvio Berlusconi per dare un volto a quegli esperimenti alternativi che l'Ad di Mediaset aveva menzionato parlando della crisi di Striscia La Notizia, ipotizzando appunto che il Tg satirico, attualmente in un momento di difficoltà, potesse essere alternato anche con altri titoli. Chissà che non sia proprio Paolo Bonolis il nome incaricato a proporre al pubblico dell'ammiraglia Mediaset un'alternativa a Striscia per il futuro, almeno in chiave di alternanza.

Niente Rai per Bonolis

Di certo, se la notizia del rinnovo di contratto dovesse essere confermata, si allontana definitivamente l'ipotesi di un rientro di Bonolis in Rai, come invece era parso probabile dopo le recenti apparizioni su Rai1, ad esempio quella da giudice di Tale Quale Show nell'ultima puntata della scorsa edizione. Il nome di Bonolis, d'altronde, è una costante dei papabili candidati quando si parla di nomi per la conduzione del festival di Sanremo, evento che ha già presentato per due volte con successo e rispetto al quale viene puntualmente chiamato a commentare. Con questa soluzione del rinnovo di Mediaset si allontana, inevitabilmente, anche la possibilità di un ritorno all'Ariston, che comunque avrebbe già i nomi per il prossimo anno e quello dopo ancora, da Conti a De Martino. Certo, dopo la recente sentenza del Tar della Liguria, che di fatto potrebbe rendere l'evento di Sanremo accessibile anche per altre emittenti, è facile credere che un ipotetico Festival sulle reti Mediaset finirebbe, con ogni probabilità, proprio a Paolo Bonolis. Tuttavia, diciamoci la verità, immaginare che la Rai perda Sanremo nei prossimi anni è, attualmente, pura fantatelevisione.