Morgan pronto alla politica: “Ci sto pensando, non ho padroni” L’artista ha spiegato perché starebbe prendendo in considerazione la proposta che gli ha rivolto pochi giorni fa Vittorio Sgarbi: entrare nella sua lista per le amministrative del 12 giugno a Verona o a Parma.

A cura di Andrea Parrella

Musica, televisione, politica. In questo tempo non c'è approdo più naturale di questo, in fin dei conti, e anche Morgan sta prendendo in considerazione l'ipotesi di mettersi a disposizione delle istituzioni. "Io candidato alle prossime elezioni? Ci sto pensando", ha detto Marco Castoldi in un'intervista all'AGI, spiegando perché starebbe prendendo in considerazione la proposta che gli ha rivolto pochi giorni fa Vittorio Sgarbi: far parte della lista che Rinascimento presenterà alle amministrative del 12 giugno a Verona o a Parma.

Morgan e la politica: "Appartengo al pensiero filosofico dell'anarchia"

Marco Castoldi ha proseguito spiegando così le sue ragioni: "Di fronte all'azione politica sono affascinato e valuterò se questa ipotesi è realizzabile subito o tra un po' di tempo. Non basta avere qualcosa da dire o una visione, bisogna anche saper svolgere il duro lavoro del politico". A renderlo adatto ad un ipotetico percorso di questo tipo certamente il suo pedigree: "non ho padroni e non sono corruttibile. Non sono né di destra né di sinistra, oggi non hanno più senso e non hanno la forza delle idee. Appartengo al pensiero filosofico dell'anarchia".

"Non chiamiamola discesa in campo"

Non chiamatela tuttavia discesa in campo, terminologia cara a chi vuole parlare di personaggi esterni al mondo della politica che decidono il grande passo forti della loro popolarità: "Lo disse Berlusconi per usare un paragone calcistico". L'artista, compositore, musicista, cantautore, fondatore dei Bluvertigo, più volte protagonista di talent show, non nasconde il suo interesse per l'impegno nelle istituzioni ma frena sulla corsa alle prossime elezioni, elogiando l'uomo che gli ha proposto questa avventura: "Sgarbi è sempre così visionario ed entusiasta e ha una grande stima verso di me, ricambiata. È un uomo di grandissima cultura e apprezza il lavoro di divulgazione che faccio da anni in un Paese in cui ci sono molte zone problematiche. Lui tende a pensarmi come un elemento che può avere una potenzialità politica ma da li' alla candidatura il passo non e' breve".