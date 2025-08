Michela Miti, la supplente nei film di “Pierino”: “Ho lo sfratto e vivo senza gas, mangio una volta al giorno”

Il drammatico racconto di Michela Miti, attrice ricordata soprattutto per il ruolo della supplente nella celebre saga di “Pierino” al fianco di Alvaro Vitali. Oggi 62enne, l’attrice vive in condizioni di profonda indigenza: “Riesco a cucinare solo un pasto al giorno”.

È drammatico il racconto di Michela Miti, indimenticabile supplente nei film della saga “Pierino” con Alvaro Vitali. Oggi 62enne, l’attrice ha raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Gente di non riuscire più a provvedere al proprio sostentamento. A breve sarà costretta a lasciare la casa in cui vive in affitto. Gravissime difficoltà economiche che ha deciso di rendere pubbliche.

Michela Miti: “Ho ricevuto un avviso di sfratto”

“Purtroppo mi hanno anche notificato l’avviso di sfratto, e l’unica notizia positiva è che solo pochi giorni fa ho saputo che è stato prorogato a settembre. I miei giorni di permanenza in questa casa sono davvero agli sgoccioli”, racconta l’attrice, descrivendo la sua situazione di precarietà.

Nell’abitazione che sarà presto costretta a lasciare manca perfino il gas, al punto che Miti è costretta ad arrangiarsi come può: “Solo grazie all'ausilio di un miracoloso fornetto elettrico riesco a cucinarmi un pasto almeno una volta al giorno”.

La carriera nelle commedie sexy e la lunga storia con Alberto Bevilacqua

La popolarità per Michela Miti arrivò nel 1981, quando, a soli 18 anni, posò per l’edizione italiana di Playboy. Da lì prese il via la sua carriera nel cinema: esordì con “Pierino contro tutti” e “Pierino colpisce ancora”. Nel 1982 prese parte a diverse pellicole della commedia sexy all’italiana, tra cui “W la Foca”, “Biancaneve & Co” e “Vieni avanti cretino”. Dopo quel periodo d’intensa attività, seguì una lunga pausa professionale, interrotta nel 1999 con il film “Gialloparma”, scritto dal compagno Alberto Bevilacqua, con il quale ha avuto una relazione durata 18 anni, fino alla morte dello scrittore nel 2013.

Nel 2020, ospite del programma Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele, Miti raccontò un episodio doloroso del suo passato: denunciò di essere stata violentata da un produttore cinematografico durante un provino, quando aveva appena 16 anni.