Matthew McConaughey ha deciso di candidarsi per la presidenza USA Matthew MacConaughey sta pensando di candidarsi alle prossime presidenziali del 2028. L’attore avrebbe già messo in piedi una squadra per costruire una strategia vincente che possa portarlo alla Casa Bianca.

A cura di Ilaria Costabile

L'attore Matthew McConaughey pare si stia preparando per la corsa alla Casa Bianca, almeno questo è quanto riportano alcuni media americani, secondo cui il divo avrebbe già allertato una squadra per concorrere alle presidenziali del 2028.

Matthew McConaughey e la candidatura alla presidenza USA

Non è una novità che esponenti del mondo dello spettacolo, soprattutto in America, decidano di ricoprire incarichi istituzionali e nel caso di Matthew McConaughey l'idea di avvicinarsi alla politica era sempre stata paventata dall'attore che, in più occasioni, aveva dichiarato di voler partecipare ancor più attivamente alla vita del suo Paese, una volta allentato il ritmo dei suoi impegni cinematografici. Secondo alcune fonti, sembrerebbe che il divo 53enne abbia già messo in piedi una squadra che possa aiutarlo a formulare una strategia vincente per le prossime elezioni. La moglie, stando a quanto riportato da insider vicini alla coppia, non sembra sia particolarmente entusiasta della ambizioni politiche del marito e infatti a questo proposito è stato dichiarato: "Camila ha convinto Matthew ad allontanarsi dalla recitazione in modo che potesse essere un padre più presente, e ora teme che la candidatura alla presidenza lo consumerà e che possa fare a pezzi la loro famiglia".

L'interesse per la politica

In effetti McConaughey non appare in un film dal 2019 e negli ultimi anni si è dedicato prevalentemente alla sua famiglia. Nel 2021, però, aveva manifestato l'intenzione di candidarsi come governatore del Texas, stato in cui è nato nel 1962, dichiarando di avvertire la necessità di apportare dei cambiamenti significativi nell'assetto politico del suo Paese, ma poi le parole non si sono trasformate in fatti, dal momento che non c'è stata notizia di alcuna candidatura da parte del divo. Eppure, l'attore, si è fatto portavoce negli anni di battaglie importanti, e uno dei suoi ultimi interventi è stato proprio alla Casa Bianca, dove ha tenuto un discorso contro la vendita delle armi. Alle voci di una corsa per la presidenza degli States, però, non sono state affiancate altre informazioni di carattere prettamente tecnico, quindi con quale partito avrebbe intenzione di candidarsi o se l'idea sarebbe quella di correre per conto suo.