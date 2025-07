Massimo Boldi compie 80 anni: “Sono amato ma avrei meritato di più. Non voglio innamorami di nuovo”

Massimo Boldi compie 80 anni. Il noto attore festeggia oggi, 23 luglio, un compleanno importante e per l'occasione traccia un bilancio della sua vita e della lunga carriera al cinema, tra grandi successi in compagnia degli amici di sempre e qualche rimpianto per quello che non è riuscito a fare. "Gli anni sono volati via in fretta, sono quasi seccato", ha raccontato "Cipollino".

Massimo Boldi racconta i suoi 80 anni

Massimo Boldi vive con felicità ma anche con meraviglia i suoi 80 anni, come ha confessato in un'intervista al settimanale Chi: "Da un lato sono felice, ma non sto vivendo questo compleanno con il solito entusiasmo, con la gioia e la serenità che mi hanno accompagnato nei momenti più belli, perché gli anni sono volati via in fretta. Sono quasi seccato, meravigliato". Pensando al futuro, è "curioso" di quello che verrà e convinto di poter dare ancora tanto "non tanto ne lavoro ma nella mia vita".

Se invece guarda al passato, riconosce di essere stato amato dal pubblico, anche se confessa: "Mi sento un attore molto amato che ha avuto meno di quello che avrebbe meritato. La gente mi ferma, mi dice "ma lo sai che mi fai ridere fin da quando ero bambino?". Sul presente scherza: "Diciamo che vivo di rendita. Se fai un elenco di grandi artisti ti rendi conto che hanno avuto successo e poi, a un certo punto, hanno esaurito la vena. Ed è lì che viene fuori l'amore del pubblico". C‘è ancora un film che Boldi vorrebbe fare: "Natale in casa Boldi. La mia casa è festosa, accogliente, piena di amici e familiari". Tra gli amici ci sono quelli con cui ha sempre lavorato e che sono ancora al suo fianco: "Diego Abatantuono, Christian De Sica, Ezio Greggio e Renato Pozzetto".

Il rapporto con le donne e l'amore

Arrivato a 80 anni, Massimo Boldi ha confessato di aver messo un punto all'amore: "Basta. Le donne le frequento, mi cercano, ma mi sono tranquillizzato". L'unica donna della sua vita è sempre stata la moglie Maria Teresa Selo, scomparsa nel 2004: "Mi dava una direzione. Da quando non c'è più lei ho fatto danni, prima ero più ligio, mi teneva in riga. Mi ha lasciato tre figlie stupende". Ad oggi non cerca un altra compagna: "Non vorrei innamorarmi di nuovo. Anche quella sarebbe una causa persa". E alla domanda "adesso che cosa vuole fare", risponde con chiarezza: "Mi voglio divertire e vorrei riprendermi indietro tutto quello che mi è stato tolto ingiustamente".