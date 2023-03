Mara Venier vicina a Maria De Filippi: “Abbiamo lo stesso modo di concepire la cura” “Tra le tante affinità che abbiamo io e Maria c’è anche come abbiamo sempre protetto i nostri mariti, al limite di essere un po’ rompi”, racconta con tenerezza Mara Venier al settimanale Oggi dimostrando vicinanza alla conduttrice e amica che sta affrontando la sua vita senza Maurizio Costanzo.

A cura di Giulia Turco

Dopo aver dedicato parole commosse in ricordo di Maurizio Costanzo in studio a Domenica In, Mara Venier torna ad esprimere affetto e vicinanza per Maria De Filippi. “Che dolore, che squarcio al cuore”, commenta la conduttrice Rai sulle pagine del settimanale Gente.

L’affetto per Costanzo e quella cura che Maria gli ha sempre riservato

“Tra le tante affinità che abbiamo io e Maria c’è anche come abbiamo sempre protetto i nostri mariti, al limite di essere un po’ rompi”, racconta con tenerezza Mara Venier. “Le attenzioni sul cibo, la dieta, le visite, il riposo. Ci ha avvicinate questo modo identico di concepire la cura verso l’altro, che poi, pensandoci, è un essenziale ingrediente dell’amore”. Anche con lo stesso Maurizio Costanzo, negli anni, si è instaurato un rapporto un rapporto di stima e affetto, aggiunge Venier sulle pagine del settimanale. “L’ho sentito tre settimane prima, aveva la voce di sempre. Dopo la sua scomparsa molte persone a lui vicine mi hanno detto: ‘Non sai quanto bene ti voleva’. Mi si spezza il cuore”.

Il legame tra Maria De Filippi e Mara Venier

Le due conduttrici hanno da molti anni un rapporto di stima professionale e profondo affetto che le lega. La conduttrice Rai ha raccontato pubblicamente diverse volte di quando, durante il suo periodo più buio, ha trovato il supporto di Maria. Da un lato la perdita della mamma, che ha coinciso all’incirca con quella della madre di Maria, dall’altra l’allontanamento dalla Rai che ha rappresentato per Venier un momento di crisi professionale. “Mi ha teso la mano in un momento terribile e io non lo dimenticherò mai”, ha raccontato nel 2020 al Corriere. “Lavorare quando stavo vivendo quel dolore lancinante per mia mamma è stato ossigeno. Dovevo restare per una puntata a Tu sì que Vales e sono rimasta 3 anni”.