Manuel e Isabella di Temptation sulle critiche per il red carpet: “Abbiamo solo accettato l’invito” Manuel Marascio e Isabella Recalcati, coppia di Temptation Island 2023, hanno percorso il red carpet del Festival del Cinema di Venezia. La loro partecipazione ha suscitato parecchio sui social, dove sono stati ritenuti fuori contesto. “Siamo persone normali che hanno accettato un invito”, il commento del ragazzo.

A cura di Elisabetta Murina

Continua a far discutere la presenza degli influencer e dei personaggi della televisione al Festival del Cinema di Venezia, in corso in queste settimane. In particolare, in molti hanno contestato il red carpet di Isabella Recalcati e Manuel Marascio, due protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia e in onda la scorsa estate su Canale 5. La coppia è stata invitata da alcuni brand presenti alla Mostra e ora sui social i diretti interessati parlano dell'esperienza, rispondendo alle critiche ricevute.

Il messaggio di Manuel dopo il red carpet a Venezia

Con un lungo messaggio su Instagram, accompagnato dalla romantica foto di un bacio, Manuel Marascio ha parlato della partecipazione dal Festival del Cinema di Venezia con la fidanzata. Gli ex protagonisti di Temptation Island sono consapevoli di non appartenere a quel mondo, ma hanno comunque accettato l'invito vista l'importanza della manifestazione:

In questi giorni ci hanno sommerso di critiche anche personaggi noti è vero amore mio lì noi non c’entravamo nulla perché non siamo attori e grazie a dio i nostri obbiettivi sono completamente diversi da questo mondo. Noi siamo persone normali che hanno accettato un invito pensando fosse una cosa figa, pensando, ma si , ci vestiamo bene come rarissimamente accade e andiamo a vedere questo film INSIEME… arrivati lì ci siamo accorti di quante persone ci fossero, abbiamo capito il sistema, cioè quello che chiunque può andare su questo benedetto Red Carpet.

Manuel ha precisato che sono diversi i volti non famosi, come loro, che hanno percorso il red carpet e si sono fermati a fare foto davanti ai flash:

Io prima di salire ti ho detto all’orecchio “che vergogna” e tu “si amo passiamo veloce tra la folla e arriviamo subito dentro” questo è quello che abbiamo fatto! solo in un momento qualche fotografo ci ha urlato e per non essere scortesi ci siamo girati al volo per la foto. Ora arriviamo a ciò che succede dopo, tra le tante persone che hanno fatto il Red Carpet come noi, quindi NON FAMOSE NON ATTORI ECC.. tutti iniziano a puntare il dito su di noi, siamo diventati ciò che di sbagliato c’è in questo paese, sono tutti indignati.

Il ragazzo crede che chiunque, al loro posto, avrebbe accettato: "Ma chi al posto nostro non sarebbe andato? Io mi indignerei per ben altri motivi.. a me va bene così io rimango con un bella esperienza vissuta ma sopratutto rimango con l’averla vissuta con te, abbiamo le spalle larghe amore e la vita almeno personalmente mi ha fatto vivere momenti ben peggiori, questo è solletico a confronto!".

Perché Manuel e Isabella hanno partecipato al Festival di Venezia

La presenza di Manuel e Isabella a Venezia 2023 è stata giudicata da alcuni fuori contesto e, per questo motivo, i due sono stati duramente attaccati sui social. "Il Festival del Cinema è morto”, “Ma è uno scherzo?”, sono solo alcuni dei commenti ricevuti. Ma come mai i due volti di Temptation Island hanno percorso il red carpet? Il motivo è che hanno ricevuto un invito, come molti influencer, che sono incaricati da brand di moda di sfilare a uno degli eventi più importanti dell'anno. In ogni caso, per presenziare, basterebbe ottenere un invito o acquistare regolarmente un pass tramite le agenzie che se ne occupano.