Lutto a La7, è morto l’amministratore delegato Marco Ghigliani: l’annuncio di Enrico Mentana

È morto a 60 anni Marco Ghigliani, amministratore delegato di La7: l’annuncio arriva da Enrico Mentana e dalla redazione dell’azienda. “Ma se ne va anche un amico, vero”, le parole del giornalista e direttore di TgLa7.

È morto Marco Ghigliani, amministratore delegato di La7, a 60 anni. Il lutto ha colpito l'azienda in queste ore che, con un comunicato, ha diffuso la notizia. È morto ieri, dopo aver lottato contro una grave malattia: nonostante i problemi di salute, ha lavorato fino all'ultimo giorno "con l'impegno e la passione che lo hanno contraddistinto in questi ultimi vent'anni". Pochi minuti fa anche Enrico Mentana, direttore del TG LA7, ha dedicato un post condiviso sui canali social al suo collega e amico che ricorda con parole di affetto e stima.

L'addio di Enrico Mentana a Marco Ghigliani

"Non lo conoscevate, forse, ma questo signore ha guidato La7 come amministratore delegato per tanti anni, fino a ieri, fino al suo ultimo giorno di vita". Enrico Mentana ha dedicato un post condiviso sui suoi canali social a Marco Ghigliani, amministratore delegato di La7 dal lontano 2013. Per il giornalista e direttore di Tg La7 non era solo un collega, anche un caro amico. Così ha continuato: "Di tutti quelli che se ne vanno si dice – per rispetto – che lasciano un grande vuoto. Per Marco Ghigliani è solo la pura verità. Se ne va un dirigente sobrio, attento, che ha guidato tutti i nostri protagonismi verso risultati condivisi. Ma se ne va anche un amico, vero".

La carriera di Marco Ghigliani

Originario di Asti, nato nel 1965, Marco Ghigliani iniziò la sua carriera alla Fiat Auto, nell'ambito della direzione e organizzazione di produzione. Nel 2001 approdò a Telecom e dopo sei anni ottenne l'incarico di Direttore Generale di Telecom Italia Media, coordinando le strutture preposte alla gestione e allo sviluppo di La7. Nel 2013 è diventato amministratore delegato dell'azienda La7, sotto il controllo del Gruppo Cairo Comunication. Con il suo impegno e la sua dedizione è stato insignito della onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. I funerali si svolgeranno lunedì 27 ottobre, alle ore 11.00, alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma.